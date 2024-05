Sicurezza stradale, i residenti della frazione lanciano la petizione: “Vie pericolose, il Comune intervenga”

Massa Marittima (Grosseto). Una petizione per migliorare la sicurezza stradale nella frazione di Valpiana verrà presentata nei prossimi giorni al Comune di Massa Marittima e riguarda via della Cava, che è interessata da un intenso traffico non solo locale, proveniente e diretto ad altre località, e il tratto che faceva parte della ex strada statale Massa – Follonica di via delle Fonderie.

“I recenti lavori sulla carreggiata di via delle Fonderie hanno migliorato piano viabile e marciapiedi e allo stato attuale la carreggiata si presta ad una circolazione di auto e moto spesso senza rispetto dei limiti di velocità – si legge in una nota dei firmatari della petizione -. Il tratto di via della Cava ha una strada con larghezza limitata e doppio senso di marcia è interessata da autoveicoli, mezzi pesanti e, in entrata dalla frazione e in uscita, presenta un rettilineo dove si trovano la scuola elementare e materna, è adiacente al parco, alla posta, agli impianti sportivi, in un’area dove si svolgono molteplici attività nonché sagre estive e anche in questo caso i veicoli percorrono con accelerazioni oltre al limite consentito nel tratto stradale in oggetto. A questo si aggiunge il fatto che non sono presenti marciapiedi o banchine pedonali che possano far transitare i pedoni in condizioni di sicurezza”.

Ad avviso dei firmatari, circa 150 su una popolazione di circa 500 residenti, “si rende necessario un intervento al fine di evitare situazioni di pericolo che potrebbero portare a danneggiare persone e/o mezzi, soprattutto in relazione alla velocità”.

I firmatari chiedono “di porre in opera dossi artificiali in più punti di via delle Fonderie e via della Cava, in modo da obbligare i mezzi in transito a rallentare la velocità al fine di salvaguardare la sicurezza, soprattutto di pedoni e velocipedi. Si fa presente che tale soluzione è stata adottata nel capoluogo, in viale Martiri, e in vari comuni della provincia di Grosseto lungo strade che hanno anche maggiore transito di veicoli e di grande collegamento”.