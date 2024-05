Sostenibilità ambientale: il Climate Training Camp sbarca in Maremma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’associazione Change for Planet, da quattro anni impegnata in azioni di educazione climatica, è lieta di annunciare con grande entusiasmo la seconda edizione del Climate Training Camp, che si terrà a Castiglione della Pescaia dal 17 al 19 maggio. Anche quest’anno, il Camp è reso possibile grazie al fondamentale sostegno finanziario dell’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (Aics) e il supporto di Unicoop Firenze e Beeco.

Il Climate Training Camp rappresenta un’importante iniziativa volta a coinvolgere e formare giovani provenienti da tutta Italia sulle questioni cruciali legate alla sostenibilità ambientale e sociale.

Circa 100 partecipanti, tra cui studenti delle scuole superiori e giovani appositamente selezionati nella fascia d’età 20-35 anni, avranno l’opportunità di prendere parte a questo evento formativo unico nel suo genere.

L’evento vedrà la partecipazione di più di 30 relatori e relatrici provenienti da diversi settori: fra loro vi saranno aziende, startup, organizzazioni non governative, istituti di ricerca, giornalisti e università. I relatori condivideranno le loro conoscenze e esperienze su temi rilevanti legati alla sostenibilità, offrendo ai partecipanti un’ampia panoramica sulle sfide e sulle opportunità nel campo dei cambiamenti climatici e della tutela dell’ambiente.

In collaborazione con Cesvi Ets, nell’ambito de progetto “Zero in Condotta”, il Climate Training Camp offrirà un programma di formazione completo e gratuito, progettato per educare e sensibilizzare i giovani sulle questioni ambientali cruciali del nostro tempo.

Attraverso workshop interattivi, sessioni informative e attività pratiche, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la loro comprensione dei cambiamenti climatici e acquisire competenze pratiche per promuovere azioni concrete verso un futuro più sostenibile.

“L’associazione è nata con l’obiettivo di dare voce ai giovani sui temi del cambiamento climatico ed il modo per farlo è dare a quanti più giovani gli strumenti per conoscere la crisi climatica. Vogliamo sia un’occasione di crescita, approfondimento, scambio e dialogo, in uno spazio privo di giudizio, ma pieno d’ispirazione per il futuro – hanno dichiarato gli organizzatori -. Siamo grati ai nostri partner per il loro sostegno e non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti per tre giorni intensi e stimolanti di apprendimento e crescita”.

L’associazione Change for Planet invita tutti a seguire i canali social per rimanere aggiornati sulle opportunità di apprendimento e coinvolgimento attivo nella lotta per un futuro sostenibile che questo camp offrirà.

Link alle pagine social: https://www.instagram.com/change_for_planet?igsh=eHZ2d3F3NDVja2Fh