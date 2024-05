Orbetello ottiene la Bandiera Blu anche per il 2024: da Roma arriva la notizia della riconferma

Orbetello (Grosseto). Per il secondo anno consecutivo la Bandiera Blu sventolerà sulle spiagge del Comune di Orbetello.

La cittadina lagunare, dopo aver ottenuto per la prima volta il prestigioso riconoscimento nel 2023, riconferma l’obiettivo per il 2024 con la premiazione di 6 spiagge: Feniglia, Tagliata, Giannella, Fertilia, Puntata e Osa-Albegna.

Nel 2024 hanno ottenuto la Bandiera Blu 236 Comuni di Italia, di cui 18 in Toscana, per un totale di 485 spiagge.

La consegna del riconoscimento della fondazione Fee, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, è avvenuto oggi a Roma alla presenza del presidente di Fee Italia, Claudio Mazza, e del Ministro della Protezione Civile e difesa del mare, Nello Musumeci.

L’amministrazione comunale di Orbetello, rappresentata dal sindaco, questa mattina si è recata a Roma per ritirare la seconda Bandiera Blu consecutiva della storia del territorio lagunare dopo aver raggiunto per la prima volta questo ambito traguardo nel 2023.

Nel 2023 Orbetello era stata l’unica new entry in Toscana e la riconferma non è altro che la testimonianza del lavoro costante che viene fatto sul territorio dal punto di vista ambientale, promozionale e dei servizi.

Un ringraziamento da parte dell’amministrazione va a tutti gli operatori del settore turistico che si impegnano per migliorare, di anno in anno, i servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti. Già lo scorso hanno il conferimento della Bandiera Blu ha significato un ottimo ritorno di immagine per Orbetello e per tutto il territorio comunale e l’amministrazione sostiene che la riconferma non potrà che fortificare tale trend.