Verso le amministrative, Franco Rossi: “Area camper già inagibile, sprecati soldi dei cittadini”

Civitella Paganico (Grosseto). “Era stata appena inaugurata in pompa magna, dal sindaco Biondi con l’assessore regionale Marras, lo scorso 20 aprile, neanche un mese fa, e oggi la nuova area di sosta camper del Comune di Civitella Paganico, al primo acquazzone primaverile, si ritrova già transennata e parzialmente inagibile“: è quanto denuncia in una nota Franco Rossi, candidato sindaco del centrodestra a Civitella Paganico per la lista “Per Civitella Paganico”.

“Un investimento di oltre 150mila euro, 120mila da parte del Comune e 40mila con fondi regionali, effettuato con soldi dei cittadini, che doveva servire alla riqualificazione di un’area da anni in stato di abbandono, e per servire quale area sosta camper dotata di tutti i servizi per questa tipologia di turismo all’aria aperta, compreso quello rivolto alle persone disabili – spiega Rossi -. Purtroppo, dobbiamo constatare che, oltre la lunga zona transennata, iniziano a ‘fiorire’ anche erbacce a destra e manca, segno che la riqualificazione tanto sbandierata poco meno di un mese fa è già andata a farsi benedire, con buona pace per soldi spesi e del ‘fondo stradale’ impraticabile per le persone portatrici di handicap”.

“Se questo è il modo, dopo dieci anni di governo del Comune, con la quale la sindaca uscente intende porre attenzione al territorio e in cui vengono spesi i soldi dei contribuenti, ebbene, che tutti i cittadini lo sappiano. Solamente un sindaco, forse stanco di governare e poco attento a quello che accade attorno, permetterebbe tutto questo. I cittadini di Civitella meritano rispetto e anche un vero cambio di passo alla guida del nostro Comune”, conclude Franco Rossi.