Nasce il comitato “Friends for Principina”: nella frazione una giornata alla scoperta dei super eroi

Principina a Mare (Grosseto). Si è costituito a Principina a Mare un comitato spontaneo formato da tutte le attività economiche della frazione: stabilimenti balneari, attività ricettive, ristoranti, pizzerie, bar, negozi, agenzie immobiliari, ecc. Il comitato si è dato il nome di “Friends for Principina” e con lo slogan, o per meglio dire, con l’hastag “Tutti insieme per un unico obbiettivo!“, sta mettendo in campo varie iniziative tutte finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione di Principina a Mare.

Il primo evento si è tenuto domenica 2 maggio: una cena con spettacolo ospitata nella bella location del ristorante-pizzeria “Il Principino”. Evento riuscitissimo, con quasi 200 partecipanti, che hanno apprezzato le pietanze cucinate dagli chef dei ristoranti di Principina e servite dai commercianti in veste di camerieri. Alla serata, animata dalla verve del Conte Max Venturacci, hanno preso parte diversi assessori e consiglieri comunali, oltre all’onorevole Marco Simiani. Nell’occasione, il comitato ha presentato la lotteria a premi “Friends for Principina”, con 32 premi (soggiorni, cene, soggiorni benessere, ombrelloni e lettini al mare, aperitivi e buoni sconto) offerti dalle attività economiche di Principina a Mare; i biglietti della lotteria sono già in vendita in tutta Principina.

Il primo evento pubblico targato “Friends for Principina” si terrà domenica 5 maggio a partire dalle 15. Si intitola “Una giornata da… Super Eroi” ed è un’iniziativa che vuole far conoscere da vicino i veri super eroi dei nostri giorni: gli operatori nel campo della prevenzione e della sicurezza e i volontari delle associazioni con finalità sociali.

Così ci saranno i Vigili del Fuoco, con un automezzo attrezzato, e “Pompieropoli”, un percorso per bambini alla scoperta del mestiere del pompiere. Gli operatori della Croce Rossa spiegheranno i segreti di un’ambulanza, mentre i volontari dell’associazione Country Paradise, centro di recupero per animali, in particolar modo cavalli, provenienti da situazioni di disagio, a fine carriera o “inutili”, presenteranno la loro “Fattoria con gli animali” e i bambini potranno fare un giro in Pony. Sempre per i più piccoli sarà disponibile un truccabimbi.

L’evento si terrà nell’area dietro il centro commerciale di via Tirreno, in via delle Meduse e in via del Pesce Luna.

Tutte le attività dei “Friends for Principina” sono realizzate con la collaborazione ed il coordinamento della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare. Informazioni sul sito www.rivieradellamaremma.it e sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.