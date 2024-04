Il Manciano Street Music Festival 2024 si presenta: appuntamento al cinema

Manciano (Grosseto). Con due fine settimana a luglio di musica e divertimento torna il Manciano street music festival, la kermesse di musica di strada organizzata dall’associazione culturale “Diego Chiti” di Manciano e sostenuta dal Comune.

Un evento ormai imperdibile per il borgo maremmano, giunto alla 14esima edizione, che sarà presentato, nel dettaglio, martedì 30 aprile, alle 21, al cinema di Manciano.

Durante la serata l’associazione presenterà i nomi delle band di strada, provenienti da tutta Europa, che si esibiranno nel borgo dal 12 al 14 luglio, e i nomi degli artisti che saliranno sul palco del parco Mazzini dal 19 al 21 luglio.

Anche quest’anno, infatti, il Manciano street music festival ripropone la doppia formula: nel primo fine settimana dal pomeriggio fino a notte inoltrata si potrà ballare per le vie del centro storico di Manciano; mentre nella seconda parte della manifestazione sarà possibile assistere all’esibizione di artisti di richiamo che, dal palco del festival, proporranno i loro più grandi successi… riservando anche molte sorprese.

La lotteria

Musica chiama musica e per questo, tra le novità dell’edizione, anche la possibilità di vincere biglietti per concerti in tutta Italia: il Manciano street music festival, infatti, lancia quest’anno una lotteria che mette in palio sei biglietti per i concerti di Marco Mengoni, Gianni Nannini e Diodato. L’estrazione dei sei vincitori avverrà nella serata conclusiva della manifestazione, il 21 luglio: il vincitore del primo premio riceverà due biglietti per il concerto di Marco Mengoni, allo Stadio Olimpico di Roma il 2 luglio 2025; secondo premio due biglietti per il concerto di Gianna Nannini al Mandela forum di Firenze, in programma il 14 dicembre 2024; terzo premio due biglietti per lo spettacolo di Diodato nei teatri 2024, che si terrà al Teatro Moderno di Grosseto il 28 settembre prossimo.

Per informazioni sulla manifestazione e sulla lotteria è possibile consultare il sito www.mancianostreetmusicfestival.com.