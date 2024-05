“Gli ultimi saranno ultimi”: lo spettacolo in scena all’ex cinema

Roccastrada. In occasione del 70° anniversario della strage mineraria di Ribolla, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Comune di Roccastrada propongono all’ex cinema di Ribolla, giovedì 16 maggio, alle 21, all’ex cinema di Ribolla, “Gli ultimi saranno ultimi”, con Gaia Nanni, per la regia di Gianfranco Pedullà.

Lo spettacolo

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere. E se il piccolo decidesse di venire al mondo proprio quella notte?

Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante. Un autentico capolavoro tragicomico, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi commossi e divertiti.

Gaia Nanni si cimenta con successo in un monologo scritto da Massimiliano Bruno, storico autore di Paola Cortellesi. Sul palco, assieme a lei, il musicista Gabriele Doria, il cui talento cuce, sottolinea e amplifica tutta la struttura narrativa.

Informazioni e prenotazioni per lo spettacolo

Lo spettacolo è ingresso libero. Per informazioni: siti comune.roccastrada.gr.it e toscanaspettacolo.it

Informazioni sul cartellone “La miniera a memoria”

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it, e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564.561289 oppure al numero 0564.561243.