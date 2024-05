Verso le amministrative, PrimaVera Civica si presenta: ecco chi sono i candidati e le candidate

Follonica (Grosseto). Ieri, sabato 11 maggio, PrimaVera Civica ha presentato i candidati e le candidate al Consiglio comunale di Follonica per le elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno.

La lista, a sostegno del candidato sindaco Andrea Pecorini, è formata da otto donne e otto uomini di ogni fascia d’età e con storie molto diverse sia dal punto di vista professionale che di esperienze di vita. Educatrici, commercianti, dirigenti, operai, studenti, insegnanti, pensionati, tutti accomunati «da un attaccamento profondo alla nostra Follonica e dal desiderio di vederla sempre più al passo con ii tempi, inclusiva e sostenibile», hanno detto da PrimaVera Civica.

«Abbiamo cercato di creare una lista rappresentativa di Follonica per esprimere al meglio le esigenze delle cittadine e dei cittadini e portarle in Consiglio comunale – hanno proseguito -. Il nostro progetto è nato all’interno della società civile e qui vogliamo restare, convinti che la “civicità” rappresenti un valore aggiunto per la politica, in grado di arricchire la coalizione di centrosinistra come è stato in questi ultimi anni».

A guidare la lista c’è Alessandro Ricciuti, assessore uscente. «La parola d’ordine deve essere “inclusione” – ha affermato Ricciuti –. È questo il concetto che meglio esprime la nostra idea di città: una comunità in cui chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla razza, dalla cultura, dalla condizione economica, dallo stato di salute o fragilità, può vivere pienamente e dignitosamente. Ed è proprio da qui che bisogna partire per promuovere politiche di qualsiasi tipo, da quelle di rigenerazione urbana a quelle del lavoro, da quelle dello sviluppo economico a quelle ambientali. Tanto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare: non esiste un limite al migliorarsi e al migliorare la realtà che ci circonda. L’appello è rivolto a tutta la comunità follonichese: costruiamo #follonicainsieme», ha concluso Ricciuti.

I candidati

Di seguito l’elenco delle candidate e dei candidati di PrimaVera Civica: