Amministrative, esclusa la lista di Jessica Ciaffarafà. Balocchi: “Sarà un’elezioni particolare”

Santa Fiora (Grosseto). “Le elezioni 2024 per il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del sindaco di Santa Fiora saranno molto particolari, e, sicuramente, imporranno un eccezionale sforzo di coesione per tutta la comunità“.

A dichiararlo è Federico Balocchi, sindaco uscente e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

“Solo la nostra lista ‘Progetto Santa Fiora’ sarà presente nella scheda elettorale, perché coloro che si annunciavano come avversari non hanno saputo rispettare neppure le regole previste per la presentazione della lista e quindi non sono stati ammessi – spiega Balocchi -. Sinceramente ci dispiace, anche perché avevamo la ragionevole convinzione di vincere le elezioni con un margine molto ampio, mentre questa prova di superficialità, per la quale qualcuno dovrebbe chiedere scusa ai cittadini, ci impedisce la soddisfazione di una vittoria sul campo, che poi è il bello della democrazia e della politica. Ora i candidati della lista ‘Progetto Santa Fiora’, insieme a me, hanno un carico di responsabilità doppia. Oggi l’appello è alla coesione e al rispetto reciproco. Proponiamo un programma ambizioso ed abbiamo schierato un’ottima squadra, che sarà ancor più impegnata nell’ascolto dei bisogni, delle idee e delle proposte delle persone. Un tessuto sociale unito, infatti, è l’arma più importante per conquistare un buon futuro per tutti.“

I candidati

Sono 10 i candidati al Consiglio comunale con la lista “Progetto Santa Fiora”. Saranno presentati nel corso dell’iniziativa pubblica di sabato 18 maggio, alle 17, a Santa Fiora, nella sala del Popolo. E successivamente nelle seguenti date: domenica 19 maggio, alle 17, al Circolino di Selva; martedì 21 maggio, alle 18, al Circolino di Bagnolo; mercoledì 22 maggio, alle 18, a Bagnore, al Bar da Bea; venerdì 24 maggio, alle 18, al Circolino di Marroneto. In tutti gli incontri sarà presentato il programma.

Ecco la lista dei candidati di “Progetto Santa Fiora”: