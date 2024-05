Ciliegiolo di Maremma e d’Italia 2024: torna il grande appuntamento dedicato al vitigno

Sorano (GR) – Torna un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vino: la seconda edizione di Ciliegiolo di Maremma e d’Italia, in programma dal 15 al 17 giugno 2024 nella suggestiva cornice della Fortezza Orsini di Sorano.

Protagonista indiscusso sarà il Ciliegiolo, un vitigno autoctono che vanta una storia antica ma che solo negli ultimi anni ha iniziato a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama vitivinicolo italiano andando incontro ad una vera e propria rinascita. In passato utilizzato principalmente in assemblaggio con altre uve, oggi viene vinificato ed apprezzato anche in purezza, dando vita a vini DOC e IGT di grande fascino e personalità. Nato da un incrocio spontaneo tra il Sangiovese e il Moscato Violetto, si distingue per il suo colore rosso rubino con riflessi violacei, il profumo fruttato di ciliegie e frutti maturi e il gusto piacevole ed equilibrato.

L’evento è organizzato dal Consorzio di Tutela Vini della Maremma Toscana, in collaborazione con Ciliegiolo Academy, Ciliegiolo d’Italia e FISAR Delegazione Colline Maremmane.

La kermesse, che ha riscosso un grande successo nella sua prima edizione del 2023, proporrà un programma ricco di eventi:

15 giugno: giornata dedicata esclusivamente alla stampa con degustazioni e seminari informativi;

giornata dedicata esclusivamente alla stampa con degustazioni e seminari informativi; 16 e 17 giugno: apertura al pubblico con la possibilità di degustare vini di produttori provenienti da Maremma, Toscana e altre regioni d’Italia, tutti a base di Ciliegiolo in purezza.

Oltre alle degustazioni, il programma prevede anche masterclass e degustazioni verticali dedicate al Ciliegiolo, per un’immersione completa nel mondo di questo pregiato vino.

Ciliegiolo di Maremma e d’Italia 2024 rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire e approfondire la conoscenza di un vitigno unico che, grazie al lavoro sinergico di produttori e enologi, è capace sempre più di conquistare le attenzioni e affermarsi come un vitigno di pregio e dalle potenzialità ancora inespresse, regalando versioni di grande fascino e potenzialità. Un appuntamento da non mancare per tutti gli amanti del vino, per gli operatori del settore e per tutti coloro che desiderano conoscere un pezzo prezioso ed estremamente attuale della tradizione vitivinicola italiana.

Informazioni e biglietti

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile consultare il sito web del Consorzio di Tutela Vini della Maremma Toscana: https://www.consorziovinimaremma.it/en/