Verso le amministrative, Italia Viva: “Sosteniamo Buoncristiani, c’è bisogno di cambiamento”

Follonica (Grosseto). “Il desiderio di cambiamento è palpabile a Follonica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento provinciale di Italia Viva.

“È un sentimento condiviso da un’ampia fetta dei cittadini della nostra splendida città costiera e Italia Viva non è da meno nel riconoscerlo – prosegue il comunicato -. È per questo motivo che il coordinamento provinciale di Italia Viva ha deciso di sostenere Matteo Buoncristiani come candidato sindaco di Follonica. Questa scelta è politica e anche civica, mirando a rappresentare tutti i cittadini e trovando in Matteo il portavoce ideale per questa cruciale fase elettorale. Le prossime elezioni a Follonica coincideranno con le elezioni europee, un momento fondamentale per il destino del nostro continente. La lista ‘Stati Uniti d’Europa’ porterà il nostro simbolo sulla scheda elettorale, dimostrando il nostro impegno per un’Europa unita e solidale. Alle elezioni comunali, Italia Viva si impegna a sostenere e dare tutto il proprio appoggio ai candidati presenti nella lista di Forza Italia, In Movimento per Follonica e Follonica nel Cuore. Questa alleanza rappresenta un importante esperimento politico e civico, evidenziando la volontà di superare divisioni e steccati ideologici per il bene comune della città”.

“Il sostegno di Italia Viva, come alternativa al centrosinistra, non è una novità – dichiara Franco Lippi, presidente Italia Viva per la zona nord della provincia -. Come dimostrato nelle elezioni regionali in Basilicata, questa strategia può risultare vincente. Ed è ancora più facile invitare gli elettori follonichesi a votare per forze politiche moderate e civiche, capaci di interpretare e promuovere un autentico cambiamento. La lista Forza Italia, In Movimento per Follonica e Follonica nel Cuore, a sostegno di Matteo Buoncristiani come sindaco, incarna appieno questo spirito di rinnovamento e progresso”.

“Follonica si prepara a un momento cruciale della sua storia politica – termina il comunicato -. Italia Viva si pone come protagonista di questo cambiamento, offrendo una visione moderata e civica per il futuro della città. Il sostegno a Matteo Buoncristiani come sindaco rappresenta un passo significativo verso un futuro migliore per tutti i cittadini di Follonica”.