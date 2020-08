Coronavirus, tre nuovi casi positivi a Monterotondo Marittimo

Il Comune informa i cittadini che a Monterotondo Marittimo sono emersi tre nuovi casi positivi al Covid -19.

Si tratta di persone che sono rientrate da viaggi all’estero e che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Essendo in quarantena obbligatoria sin dal loro rientro, questi cittadini non sono stati in contatto con il resto della popolazione di Monterotondo Marittimo e l’indagine epidemiologica ha confermato che il fenomeno è tutto circoscritto.

Il sindaco sottolinea, tuttavia, quanto sia fondamentale non abbassare la guardia e invita i cittadini a continuare ad impegnarsi per rispettare con scrupolo tutte le regole che ci vengono imposte per il contrasto al Covid-19. Proprio i rientri rappresentano la nuova situazione rischio e per questo sono costantemente monitorati.

Il Comune di Monterotondo Marittimo, attraverso la Polizia Municipale e le telecamere del sistema di videosorveglianza, sta effettuando controlli su tutto il territorio comunale. E sono già scattate delle sanzioni per chi non ha rispettato la quarantena.

E’ inoltre attivo il COI, centro operativo intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere per tutte le varie necessità della famiglia risultata positiva.