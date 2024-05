Verso le amministrative, Limatola: “I forestali sono un patrimonio da tutelare”

Roccastrada (Grosseto). “Boschi e foreste sono un patrimonio straordinario per il nostro territorio, ma non possiamo e dobbiamo guardarli esclusivamente come statico patrimonio ambientale”.

A dichiararlo è Francesco Limatola, sindaco uscente di Roccastrada e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“In quei boschi è essenziale la presenza professionale dei forestali, che contribuiscono quotidianamente alla buona vita degli alberi e del sottobosco in situazioni normali e, tanto più, nelle grandi emergenze – continua Limatola –. I forestali sono persone utili, indispensabili, a cui bisogna riconoscere la competenza e l’importantissima funzione sociale. In Toscana, ad esempio, l’intervento dei forestali prima e dopo la recente alluvione è stato determinante. La cura del nostro territorio e del dissesto idrogeologico montano è e sarà in questi anni di cambiamento climatico straordinariamente importante. Serve in Toscana e ovunque un presidio nella gestione del demanio forestale”.

“In questo quadro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da oltre 16 mesi, e le condizioni economiche dei lavoratori sempre più difficili sono un vulnus per le comunità – termina Limatola -. Esprimere solidarietà e appoggio alla mobilitazione dei forestali, non è, dunque, un mero atto formale, ma la dichiarazione di una volontà collettiva per affrontare tutti insieme un problema reale”.