I Carabinieri sventano un furto in un cantiere navale e ritrovano due auto rubate: i ladri fuggono nel bosco

Ancora un cantiere navale nel mirino di ladri professionisti e ben determinati ma che, stanotte, grazie all’intervento dei Carabinieri, sono rimasti a bocca asciutta.

Il tutto è iniziato dopo mezzanotte, quando il titolare di un cantiere lungo l’Aurelia ha chiamato il 112, in quanto il sistema di allarme presente nella ditta era scattato. La persona ha riferito che, anche che attraverso le telecamere di cui il capannone è fornito e che può visionare da remoto, aveva visto una persona aggirarsi all’interno. I Carabinieri si sono precipitati sul posto, constatando che nel cantiere non c’era più nessuno.

Da lì sono partite immediatamente le ricerche: dopo circa un’ora, una pattuglia ha rinvenuto, lungo una stradina adiacente all’Aurelia, un’auto, che dall’accertamento tramite banca dati, è risultata rubata. La macchina era vuota, nessuna traccia di persone all’interno e le chiavi erano ancora attaccate all’interno. Chiaro segno che la vettura fosse stata abbandonata poco prima.

I Carabinieri, dopo aver fatto avvisare il proprietario e organizzato il recupero dell’auto, hanno contemporaneamente proseguito le ricerche, non potendo escludere la presenza dei fuggitivi nei paraggi. Nel frattempo, sono state allertate le centrali operative limitrofe di Grosseto, Pitigliano e Viterbo, per l’organizzazione di posti di blocco lungo le principali strade, con il compito di fermare qualsiasi mezzo potesse risultare sospetto. E’ così che, dopo circa 15 minuti, una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato da lontano una vettura, i cui passeggeri, alla vista dei militari, immediatamente hanno abbandonato la macchina, buttandosi nei boschi a lato della strada.

Da una verifica, anche questo secondo veicolo è risultato rubato; la proprietaria, contattata nella notte, ha riferito di non saperne nulla, rendendosi in pratica conto dell’avvenuto furto solo nel momento in cui è stata avvisata dai Carabinieri.

Come nel primo caso, il secondo veicolo è stato pertanto recuperato. Le ulteriori ricerche, pur non avendo avuto esito positivo, si sono concluse senza ulteriori allarmi o segnalazioni. La notte si è conclusa con due auto rubate, recuperate ed un furto sventato: nel cantiere nautico infatti non mancava nulla.