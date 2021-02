Piano strutturale, Casamenti fissa gli obiettivi: “Ecco i nostri progetti per il futuro”

“Il Piano strutturale e il Piano operativo sono due strumenti urbanistici fondamentali su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni e da cui passa lo sviluppo economico e occupazionale del nostro Comune“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Nelle prossime settimane approveremo definitivamente il Piano strutturale e poi toccherà al Piano operativo (ex regolamento urbanistico). Abbiamo già approvato il Piano regolatore portuale di Talamone – spiega Casamenti –. Per realizzare i progetti sono necessarie le previsioni urbanistiche. Nel 2011, a scadenza di legislatura, approvammo il regolamento urbanistico ma non fu realizzato un solo punto dalla nuova amministrazione Comunale, della quale era massimo protagonista il mio attuale avversario e il regolamento fu fatto scadere facendo perdere al nostro Comune 5 anni”.

“Nei prossimi cinque anni noi vogliamo realizzare ciò che abbiamo previsto negli strumenti urbanistici su cui abbiamo lavorato e la comunità non può perdere ulteriori cinque anni come l’ultima volta. Alcune importanti previsioni su cui abbiamo lavorato nel piano strutturale – termina il sindaco –

1) porto di Talamone;

2) apertura delle terme dell’Osa;

3) area attrezzata per kitesurf e windsurf tra Talamone e Fonteblanda;

4) nuovi impianti sportivi, un’area parcheggio e la realizzazione del parco attrezzato con percorsi pedonali, con recupero edilizio a destinazione commerciale, turistico ricettiva, residenziale nell’area dell’ex Aeronautica di Albinia;

5) Parco Sipe Nobel, con recupero edilizio a destinazione residenziale, commerciale e turistico ricettiva“.