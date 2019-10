A Montemerano la storia e il genocidio degli armeni. Ne parla Gregorio Zovighian

Sabato 12 ottobre, alle 17:30, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, si terrà l’incontro con Gregorio Zovighian dal titolo “Gli armeni: la storia, il genocidio”.

Gli armeni sono un popolo di origine antichissima che ha sviluppato nel corso dei secoli una civiltà e una cultura ancora in gran parte poco conosciute. Di loro ci si accorge quasi soltanto quando ci si imbatte in uno dei tanti armeni che in ogni luogo del pianeta si sono fatti conoscere per le loro opere e sono diventati famosi. E allora chi armeno non è si chiede il perché di una diaspora che ricorda sia pur in scala minore quella del popolo ebraico e quale storia abbia alle spalle questo popolo.

Degli armeni ci si ricorda anche ogni volta che viene citato il genocidio compiuto ai loro danni dalla Turchia durante la prima guerra mondiale, forse il più grave atto di persecuzione subito da questo popolo nel corso di una storia che purtroppo non è avara di persecuzioni nei loro confronti.

Siamo comunque in presenza di una grande civiltà e quindi il bisogno di conoscerla meglio diventa ineludibile per tutti coloro che credono non si possa prescindere dalla conoscenza della storia dell’intera umanità per interpretare e comprendere l’oggi.

L’Accademia del Libro intende fornire un contributo a questo approfondimento, invitando a parlare degli Armeni e dell’Armenia Gregorio Zovighian, attento conoscitore della materia da sempre impegnato nella diffusione della storia e della cultura armena.

La storia degli armeni, dall’antichità ai giorni nostri, con particolare riferimento al genocidio del 1915, sarà il tema della conversazione che terrà sabato prossimo a Montemerano. Saranno proiettate diverse immagini illustrative e al termine il relatore sarà a disposizione degli intervenuti per rispondere a domande e richieste di chiarimenti.