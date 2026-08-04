Fratelli d’Italia: “Parcheggi chiusi e degrado lungo le strade, disagi per residenti e turisti”

Massa Marittima (Grosseto). “Le fotografie scattate ieri mattina a Massa Marittima rappresentano l’ennesima dimostrazione di una gestione amministrativa priva di programmazione e lontana dalle reali esigenze della città“.

E’ quanto dichiara Vincenzo Rocchetti, coordinatore comunale del circolo di Fratelli d’Italia Massa Marittima, che interviene sulla situazione dei parcheggi e sullo stato di alcune aree della città proprio nel pieno della stagione turistica e in occasione della tradizionale manifestazione della lirica.

“Nel pieno della stagione turistica, con il centro storico animato da cittadini e turisti e in occasione della tradizionale manifestazione della lirica – sottolinea Rocchetti –, il Comune ha deciso di chiudere il parcheggio del centro e quello lungo le mura per il rifacimento delle strisce blu. Una scelta incomprensibile, che ha inevitabilmente ridotto la disponibilità di posti auto proprio nel periodo di maggiore affluenza, causando notevoli disagi a residenti e turisti e penalizzando le attività commerciali del centro, dai bar ai ristoranti fino agli artigiani, che vivono settimane decisive per il proprio fatturato”.

“Ma mentre si interviene con tempistiche del tutto sbagliate – prosegue il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia –, vengono ignorate situazioni ben più gravi. Le immagini del parcheggio alle porte della città mostrano una condizione di evidente degrado: vegetazione incolta, rifiuti abbandonati e una carreggiata talmente ristretta da poter rappresentare un serio problema per la sicurezza. In caso di incendio, infatti, quella strada rischierebbe di trasformarsi in una trappola, rendendo estremamente difficoltoso l’accesso ai mezzi di soccorso e ai Vigili del Fuoco”.

“Non contestiamo i lavori di manutenzione – prosegue la nota -, ma l’assoluta mancanza di programmazione con cui vengono eseguiti. Chiudere parcheggi fondamentali ad agosto, durante una delle manifestazioni più importanti della città, significa arrecare un danno concreto a cittadini, turisti e commercianti. Allo stesso tempo assistiamo all’abbandono di aree che richiederebbero interventi urgenti per garantire decoro e sicurezza. Questa non è buona amministrazione”.

“Servono programmazione, attenzione al territorio e rispetto per chi vive, lavora e investe a Massa Marittima. Decoro, sicurezza e sostegno alle attività commerciali non possono continuare a essere relegati in secondo piano. Una città turistica deve essere messa nelle condizioni di accogliere cittadini e visitatori nel migliore dei modi, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza“, conclude Rocchetti.