Home GrossetoCultura e Spettacoli GrossetoUNITRE, il Comune di Grosseto rinnova il proprio sostegno alla formazione permanente
Cultura e Spettacoli GrossetoGrossetoScuola Grosseto

UNITRE, il Comune di Grosseto rinnova il proprio sostegno alla formazione permanente

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views
Grosseto – La Giunta comunale ha approvato la concessione di un beneficio economico a favore dell’Università delle Tre Età (UNITRE) di Grosseto, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere la formazione permanente, la cultura e l’invecchiamento attivo.
Il provvedimento prevede la concessione della Sala riunioni e della Sala didattica del Servizio Sistemi Informativi e Toponomastica, in via Ginori 43, per lo svolgimento delle attività didattiche dell’anno accademico 2026/2027, dal 1° ottobre 2026 al 31 maggio 2027, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 18.
Il sostegno del Comune si concretizza attraverso un patrocinio oneroso, consistente nell’azzeramento dei costi di utilizzo delle sale, per un beneficio economico complessivo stimato in 13.152 euro.
“Investire nella cultura significa investire nella qualità della vita della nostra comunità – dichiara il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. – L’Università delle Tre Età rappresenta una realtà preziosa, capace di offrire opportunità di crescita personale, socializzazione e aggiornamento culturale a centinaia di cittadini. Con questo intervento confermiamo la volontà dell’Amministrazione di sostenere chi contribuisce a rendere Grosseto una città sempre più inclusiva, dinamica e attenta al valore della conoscenza in ogni fase della vita”.
L’Amministrazione comunale ribadisce così il proprio sostegno alle associazioni che promuovono attività di interesse pubblico, riconoscendo nella formazione continua uno strumento fondamentale per rafforzare la partecipazione, la coesione sociale e il benessere della comunità.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sotto una stella cadente: la magia di “Francesco”...

Pista ciclopedonale tra il ponte sull’Ombrone e Principina...

Cortei, rievocazioni e competizioni tra le contrade: Manciano...

Piano faunistico venatorio, Minucci: “Le scelte ideologiche non...

Rinnovato il consiglio del Collegio dei periti agrari:...

“Sinfonie d’estate”: l’Orchestra “Città di Grosseto” in concerto

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: