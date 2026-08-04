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Siamo soli nell’universo? L’Astrobiologia all’Osservatorio Astronomico di Roselle

di Redazione
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Roselle (Gr) –  Venerdì 7 Agosto alle 21:30 l’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle aprirà al pubblico per una conferenza dedicata alla domanda più affascinante di tutte: siamo soli nell’universo?
Per questo scopo, oltre alla biologia, vengono implementate materie come la chimica, la geologia, l’astronomia e la fisica.

Sarà oggetto di questa conferenza una panoramica degli ambiti di ricerca dell’astrobiologia, dalla formazione delle molecole organiche, alle teorie sull’origine della vita, ai luoghi del sistema solare potenzialmente abitabili, alla “firma” della vita sugli esopianeti ed altro ancora.

La conferenza sarà curata dal Dott. Carlo Alberto Brizzi, biologo con formazione in astrobiologia.

A seguire, meteo permettendo, l’osservazione della volta celeste con i telescopi nel giardino e dalla cupola dell’Osservatorio.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/

 

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