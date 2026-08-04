Muore ex vice sindaco: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La Giunta comunale e tutta l’amministrazione di Castiglione della Pescaia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sandra Mainetti, figura di rilievo della vita politica e amministrativa del paese, ricordata con stima e affetto da tutta la comunità.

Sandra Mainetti ha rappresentato per molti anni una presenza importante nelle istituzioni locali, una persona cordiale, aperta e disponibile, capace di costruire relazioni positive anche al di là delle appartenenze politiche.

Dal 2001 al 2011 ha ricoperto il ruolo di vice sindaco nell’amministrazione guidata dal sindaco Monica Faenzi. Nel 2011 aveva scelto di mettersi nuovamente in gioco candidandosi alla carica di sindaco di Castiglione della Pescaia, ma la lista da lei presentata non fu ammessa a causa di un vizio di forma.

«Avevo imparato a conoscerla dopo la mia prima elezione – dichiara il sindaco Elena Nappi – e, pur rappresentando mondi politici diversi, eravamo persone che si stimavano e si rispettavano ed ogni volta che c’era un problema Sandra era pronta a segnalarlo nella modalità corretta e condividere le soluzioni».

«Con Sandra Mainetti era possibile instaurare ottimi rapporti – ricorda l’assessore Susanna Lorenzini, che in quegli anni sedeva tra i banchi dell’opposizione –. Eravamo due castiglionesi che, sebbene con idee politiche diverse, avevamo comunque lo stesso obiettivo: lavorare per il bene del paese e della comunità».

La sua scomparsa lascia un vuoto nella storia politica e amministrativa di Castiglione della Pescaia. L’amministrazione comunale si stringe con affetto alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne l’impegno e la correttezza.

Il cordoglio della lista civica L’Alternativa

«Una notizia che giunge come un vero e proprio fulmine a ciel sereno – si legge in una nota della lista civica L’Alternativa -. La scomparsa prematura di Sandra Mainetti lascia un vuoto profondo nella comunità e nel cuore di quanti hanno condiviso con lei un lungo percorso politico e umano. Sandra Mainetti ha ricoperto con dedizione il ruolo di vicesindaco dal 2001 al 2011 all’interno dell’amministrazione guidata da Monica Faenzi. Il suo impegno era iniziato proprio tra le file della lista civica, per poi proseguire con l’adesione a Forza Italia, partito con il quale era stata successivamente eletta nel Consiglio comunale».

A ricordarla con profonda commozione è Aldo Iavarone, che ha amministrato al suo fianco per un intero decennio: «La notizia della scomparsa di Sandra ci lascia attoniti. Con lei ho condiviso dieci anni di amministrazione, dal 2001 al 2011: un decennio di intenso lavoro, confronto e costante impegno per il bene del nostro territorio. Sandra è stata una presenza forte e appassionata, sempre al servizio della collettività»

Aldo Iavarone, insieme a tutti i componenti della lista civica “L’Alternativa”, si stringe con rispetto ed affetto al dolore del marito e di tutti i familiari, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze.