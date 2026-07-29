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A fuoco campi e bosco a Poggio Murella: maxi intervento dei Vigili del Fuoco

di Redazione
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Manciano (Gr) – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi a pochi chilometri dalla frazione di Poggio Murella, nel comune di Manciano.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco Volontari di Manciano e AIB Rurale di Ansedonia, supportate da squadre antincendio dell’Unione dei Comuni. Considerata l’estensione del rogo, è stato inoltre attivato l’elicottero della Regione Toscana.

L’incendio ha interessato terreni incolti e una porzione di bosco.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per gli accertamenti di competenza.

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