Home Castiglione della PescaiaTurista cade dalla bici nel bosco: difficili i soccorsi (video)
Castiglione della PescaiaCronacaCronaca Castiglione della PescaiaSenza categoria

Turista cade dalla bici nel bosco: difficili i soccorsi (video)

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 46 views

Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta in località Piastrone, nella zona di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, per il recupero di un uomo di 77 anni, residente a Lucca e in vacanza in Maremma.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente mentre percorreva in bicicletta la cessa tagliafuoco.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della natura impervia del terreno. La squadra ha raggiunto il punto più vicino al ferito con l’automezzo fuoristrada, proseguendo successivamente a piedi per circa 500 metri fino a raggiungerlo.

Dopo essere stato raggiunto e trasportato in una zona idonea alle operazioni di recupero, l’infortunato è stato recuperato mediante verricello dall’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Cecina e trasferito direttamente all’Ospedale della Misericordia di Grosseto per le cure del caso.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Limatola visita la LILT di Grosseto: «Insieme per...

A fuoco campi e bosco a Poggio Murella:...

“Castiglione racconta”: Romana Petri presenta il suo nuovo...

Incidente in città: scontro tra un’auto e una...

Goletta Verde monitora le acque in Toscana: tre...

“Note al chiaro di luna”: una serata a...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: