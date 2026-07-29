Turista cade dalla bici nel bosco: difficili i soccorsi (video)

Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta in località Piastrone, nella zona di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, per il recupero di un uomo di 77 anni, residente a Lucca e in vacanza in Maremma.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente mentre percorreva in bicicletta la cessa tagliafuoco.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della natura impervia del terreno. La squadra ha raggiunto il punto più vicino al ferito con l’automezzo fuoristrada, proseguendo successivamente a piedi per circa 500 metri fino a raggiungerlo.

Dopo essere stato raggiunto e trasportato in una zona idonea alle operazioni di recupero, l’infortunato è stato recuperato mediante verricello dall’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Cecina e trasferito direttamente all’Ospedale della Misericordia di Grosseto per le cure del caso.