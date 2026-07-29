La Parrocchia di San Francesco continuerà ad essere affidata ai frati francescani

Grosseto – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, il vescovo di Grosseto, mons. Bernardino Giordano, ha ricevuto a colloquio fr. Guido Fineschi, Ministro provinciale dei Frati Minori della Toscana.

All’incontro – a cui hanno preso parte anche il vicario generale della Diocesi, il vicario provinciale dei Frati Minori e l’attuale guardiano del convento di Grosseto – è stato affrontato il tema della presenza dei religiosi nel convento di San Francesco.

Il Ministro Provinciale è giunto a Grosseto per comunicare al Vescovo le decisioni prese insieme al suo consiglio, relativamente alle presenze dei frati in Toscana, dopo lo svolgimento del Capitolo Provinciale, che è il massimo organismo attraverso cui un Ordine religioso definisce le linee future.

La comunicazione ha riguardato la rimessa al Vescovo della parrocchia di San Francesco, a cui seguirà un dialogo su come portare avanti l’azione pastorale in quella comunità.

Vescovo e Ministro Provinciale comunicano che al momento la Parrocchia continuerà ad essere affidata ai frati francescani, che resteranno a Grosseto in numero di tre religiosi.

Curia Vescovile e Provincia dei Frati Minori di Toscana si riservano di proseguire il dialogo per valutare decisioni future.