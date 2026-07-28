Guardia di Finanza: un nuovo Comandante per la Compagnia di Orbetello

Grosseto. Il Tenente Thomas Fidanzia è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Orbetello, in sostituzione del Capitano Antonio Giordano il quale, dopo quattro anni di permanenza, si accinge ad assumere l’incarico alla Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto.

Il nuovo Comandante

Il neo Comandante, ventisettenne, originario di Roma, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2018 al 2023 e, al termine del percorso formativo, si è laureato in Giurisprudenza.

L’Ufficiale, dal luglio 2023 al luglio 2026, ha ricoperto il doppio incarico di Comandante della Tenenza di Gioia del Colle e Comandante di sezione operativa volante presso il Nucleo operativo metropolitano di Bari, svolgendo funzioni di coordinamento e direzione di attività istituzionali prevalentemente incentrate sulla polizia economico-finanziaria.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.Spef Diego Patriarca, nel ringraziare il Capitano Giordano per l’impegno profuso e per il lavoro svolto nel suo periodo di comando, ha formulato al Tenente Fidanzia i migliori auguri per un percorso professionale alla sede di Orbetello ricco di soddisfazioni.