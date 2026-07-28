“Dance for a While”: visita guidata e spettacolo di danza gratuiti nel borgo

Grosseto. Prosegue il viaggio di “Danza tra storie e paesaggi della Maremma – Trilogia del tempo sospeso”, il progetto di Con.Cord.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, realizzato in collaborazione con la cooperativa Le Orme e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 2 agosto a Montiano, uno dei borghi più suggestivi della Maremma, dove il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia scoperta del territorio e danza contemporanea.

Il programma dello spettacolo

L’iniziativa prenderà il via alle 18.45 con una visita guidata al borgo di Montiano, curata dalle guide esperte della cooperativa Le Orme, occasione per conoscere la storia, l’architettura e l’identità di un luogo che conserva intatto il fascino del paesaggio collinare maremmano.

Alle 19.30 andrà in scena “Dance for a While”, coreografia di Francesca Selva sulle note di “Music for a While” di Henry Purcell. In scena le danzatrici Francesca Pagnini, Paola Foresi, Giada Reminghi e Gaia Tinarelli, protagoniste di un affresco corale che racconta il tempo della tregua, della ricomposizione e della rinascita. Attraverso un linguaggio essenziale e intenso, la danza diventa gesto di cura, capace di attraversare le fragilità e trasformarle in relazione, equilibrio e ascolto.

In un contesto come quello di Montiano, sospeso tra storia, natura e silenzio, il dialogo tra i corpi e il paesaggio acquista una particolare intensità, invitando gli spettatori a vivere il borgo non soltanto come spazio da osservare, ma come luogo da abitare attraverso l’esperienza artistica. A concludere la serata sarà un aperitivo sulla terrazza di Piazza Cappellini, momento conviviale pensato per condividere l’esperienza con artisti, organizzatori e pubblico.

La rassegna conferma così la propria vocazione a valorizzare luoghi ricchi di memoria attraverso il linguaggio della danza contemporanea, costruendo occasioni di incontro tra patrimonio culturale, comunità e paesaggio.

L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata. I posti sono limitati a un massimo di 35 partecipanti.

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