“Benvenuto nell’AI!”: Alessandro Cattelan in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Dopo il successo delle tournée 2025 e 2026, Alessandro Cattelan torna a grande richiesta nei principali teatri italiani con una terza leg di “Benvenuto nell’AI!”.

Il tour prenderà il via a novembre e farà tappa l’11 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto, una data a cura di Leg Live Emotion Group. Le prevendite sono attive da oggi, lunedì 27 luglio, su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Lo spettacolo

Monologhi, aneddoti personali e familiari, canzoni scritte per l’occasione costruiscono un percorso che racconta l’uomo, partendo dalla domanda di un’intelligenza artificiale che si chiede cosa le manchi per essere “umana”.

“Mi piace la dimensione del teatro, mi piace avere un confronto immediato con il pubblico – spiega Cattelan -. Nello spettacolo racconto episodi della mia vita, sono imperfetto come tutti e cerco di riderci sopra con la complicità della gente in sala, all’inizio le risate sono timide, ma ben presto il pubblico capisce che siamo tra di noi e si lascia andare; è lì che anche io affondo nella narrazione, mi lancio in canzoni improbabili, racconto le mie debolezze e interagisco con un’intelligenza artificiale che guardo con diffidenza… o meglio, che ho sempre guardato con diffidenza, ma dopotutto, chi non lo ha fatto: chi non ha mai insultato la voce al casello che voleva aiutarci a pagare il pedaggio? Dai, confessate… siamo tra di noi.”

Un nuovo appuntamenti per ridere e riconoscersi nelle piccole e grandi contraddizioni del nostro tempo. Partendo dall’intelligenza artificiale, ormai presenza costante nelle nostre vite, Cattelan costruisce uno spettacolo brillante che allarga lo sguardo alle nevrosi, alle fragilità e alle contraddizioni della contemporaneità. Tra aneddoti autobiografici e osservazioni sul quotidiano, “Benvenuto nell’AI!” ci ricorda che, nonostante tutto, sono proprio le nostre imperfezioni a renderci autentici.