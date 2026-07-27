Giorgio Vallortigara, musica, danza, teatro: gli eventi di agosto al Parco della Maremma

Grosseto. Arriva al Parco della Maremma, nel mese di agosto, uno dei neuroscienziati più noti a livello internazionale. Giorgio Vallortigara sarà il protagonista dell’incontro “Tra scienza e letteratura: animali, libri e cervelli”, in programma martedì 11 agosto al Granaio lorenese di Spergolaia per la rassegna di eventi “Parco aperto”, che propone un calendario ricco di appuntamenti immersi nella natura tra divulgazione, teatro, danza ed escursioni.

Il programma

Si parte martedì 4 agosto con una delle tappe del Teatro nel Bicchiere Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione, che nell’itinerario A6 proporrà “Liturgia delle anime. Diventare ciò che non si vede quando si guardano le stelle”, il concerto poetico di e con Ilaria Drago dedicato a San Francesco, nell’anno in cui ricorre l’ottocentanario dalla morte.

Mercoledì 12 agosto al Parco si osserva l’eclissi di sole con una passeggiata a Collelungo e un’uscita in canoa sul fiume Ombrone.

Domenica 16 agosto, invece, il percorso faunistico farà da scenografia a “Dance for a while”, un notturno di danza contemporanea realizzato dalla compagnia Francesca Selva.

Mercoledì 19 agosto sarà la volta di “Amelia. In volo per la libertà”, spettacolo per l’infanzia firmato AnimaScenica Teatro e dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni, mentre domenica 23 agosto Teatro Studio presenterà nell’itinerario A7 “Migrazioni”, una performance che intreccia mito e cronaca per raccontare i destini sospesi dei migranti tra partenze, arrivi e naufragi.

Di seguito i dettagli dei singoli eventi.

4 agosto – “Liturgia delle anime”

Martedì 4 agosto, alle 18, l’itinerario A6 ospiterà la quindicesima edizione del Teatro nel Bicchiere Festival con il concerto poetico “Liturgia delle anime. Diventare ciò che non si vede quando si guardano le stelle” di e con Ilaria Drago, con le musiche originali di Gianluca Misiti e l’organizzazione di Sara Papini. “Liturgia delle anime” esplora temi contemporanei come lo smarrimento, la ricerca di senso e il bisogno di ritrovare una relazione autentica con se stessi e con gli altri. Un viaggio che alterna immagini, suoni e parole per restituire allo spettatore un invito semplice e diretto: tornare all’essenziale, alla cura, alla bellezza che si manifesta nelle cose più semplici.

Evento a pagamento (10 euro). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

11 agosto – Giorgio Vallortigara in “Tra scienza e letteratura: animali, libri e cervelli”

Martedì 11 agosto, alle 19, il Granaio lorenese accoglierà la conferenza “Tra scienza e letteratura: animali, libri e cervelli” di Giorgio Vallortigara, tra i neuroscienziati più autorevoli a livello internazionale. Professore di Neuroscienze e direttore vicario del Center for Mind/Brain Sciences dell’Università di Trento, nonché docente della School of Biological, Biomedical and Molecular Sciences dell’Università del New England (Australia), Vallortigara è autore di oltre 170 articoli scientifici su riviste internazionali e di numerosi libri a carattere divulgativo. Accanto alla ricerca scientifica, infatti, svolge un’intensa attività di divulgazione, collaborando con le pagine culturali di diverse testate giornalistiche e riviste. Tra i suoi libri più noti c’è “La mente che scodinzola. Storie di animali e cervelli”, in cui il neuroscienziato mette in discussione alcuni luoghi comuni sull’evoluzione e sul funzionamento del cervello. Attraverso esempi tratti dal comportamento animale, mostra come non esista una gerarchia delle specie e come, per gli organismi viventi, non abbia alcun significato parlare di specie più o meno evolute.

I biglietti per la conferenza di Giorgio Vallortigara hanno un costo di 8 euro (più diritti di prevendita) e possono essere acquistati su www.ticketone.it e www.18tickets.it.

12 agosto – Eclissi di sole a Collelungo e in canoa

Mercoledì 12 agosto sono in programma due eventi speciali dedicati all’eccezionale evento astronomico che si verificherà alle 17.47 circa, con il massimo dell’eclissi alle 20.20: una passeggiata a Collelungo e un’uscita in canoa sul fiume Ombrone.

La passeggiata a Collelungo prevede un breve percorso a piedi di media difficoltà (circa 11,3 chilometri), con guida, lungo l’itinerario A2 – Le Torri. Sarà possibile cenare sulla spiaggia (con pasto al sacco) e salire alla Torre di Collelungo. L’escursione prosegue con una passeggiata serale per godere dei suoni e dei profumi della pineta, di resine e di rosmarini, canti di uccelli e fruscii improvvisi. Il ritrovo è alle 16 al Centro visite di Alberese. L’iniziativa durerà circa 6 ore, con rientro intorno alle 21.30-22. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua e cena al sacco. Evento a pagamento (15 euro biglietto intero, 10 euro ridotto per gli studenti fino ai 25 anni). L’escursione è consigliata dai 12 anni in su. Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Per l’esperienza in canoa, tutte le informazioni sono sul sito www.canoemaremma.it.

16 agosto – Compagnia Francesca Selva in “Dance for a while”

Dopo il successo dello scorso anno, domenica 16 agosto torna al Parco della Maremma la compagnia Francesca Selva con “Dance for a while”, che andrà in scena nel suggestivo itinerario faunistico A6. L’appuntamento è alle 17.45 per un’esperienza immersiva in cui danza contemporanea e paesaggio diventano un unico racconto. Un’occasione per vivere il Parco in un momento magico, quando il giorno sfuma verso la sera e ogni dettaglio si fa più intenso.

La compagnia Francesca Selva, fondata nel 1995, si dedica alla produzione e alla divulgazione del linguaggio della danza. La ricerca coreografica di Francesca Selva è intima, schietta ed elegante, ed esplora la fragilità dell’esistenza, le incertezze e le imperfezioni dell’anima attraverso uno sguardo che alterna tenerezza e ironia.

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Evento a pagamento (10 euro). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

19 agosto – AnimaScenica Teatro in “Amelia. In volo per la libertà”

Mercoledì 19 agosto alle 17.45, lungo l’itinerario A6 del Parco della Maremma, un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli: “Amelia. In volo per la libertà”, lo spettacolo firmato AnimaScenica Teatro, di e con Irene Paoletti e Pablo Torregiani, dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni.

L’opera trae ispirazione dalla figura di Amelia Earhart, la prima aviatrice ad aver compiuto in solitaria la traversata atlantica. A quasi un secolo dalle sue imprese, Earhart continua a rappresentare un modello di libertà, coraggio e autodeterminazione, una donna che ha scelto la propria strada sfidando gli stereotipi del suo tempo e aprendo nuove possibilità per le generazioni future.

Lo spettacolo porta questo messaggio ai più piccoli attraverso una storia di pupazzi: un’oca da cortile sogna di volare, ma gli ostacoli sono tanti. Grazie a un vero amico riuscirà a coronare il suo sogno, perché tutti se lo vogliono possono “spiccare il volo”.

Evento a pagamento (10 euro a bambino con un adulto. Ulteriori accompagnatori 5 euro). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

23 agosto – Teatro Studio in “Migrazioni”

Domenica 23 agosto, lungo l’itinerario A7 del Parco della Maremma, il Teatro Studio presenta “Migrazioni”, una performance che intreccia mito e cronaca per raccontare destini sospesi tra partenze, arrivi e naufragi. L’appuntamento è alle 17.15. In scena Luca Pierini, Mirio Tozzini, Cosimo Postiglione, Daniela Marretti, Enrica Pistolesi e Irene Paoletti, accompagnati dalle musiche originali di Francesco Melani. La scrittura scenica è firmata da Daniela Marretti, mentre la regia è di Mario Fraschetti.

Liberamente ispirato a “L’ultimo viaggio di Sindbad” di Erri De Luca, con inserti da Eschilo ed Euripide, lo spettacolo attraversa storie antiche ed echi di cronaca per non dimenticare le vittime della migrazione clandestina. La performance si sviluppa secondo una forma non convenzionale, che rinuncia alla drammaturgia tradizionale per costruire un’esperienza immersiva, in cui il pubblico stesso diventa parte del viaggio.

L’evento è gratuito, poiché rientra nel calendario di “Parco aperto” e nelle iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa e estati nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana. La prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Per le modalità di visita estive e le escursioni in programma tutti i giorni è possibile visitare il sito www.parco-maremma.it, dove sono disponibili anche tutti gli eventi della rassegna “Parco aperto” fino al mese di settembre.