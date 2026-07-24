Medico di famiglia cessa l’attività: ecco come scegliere il nuovo dottore

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana Sud Est comunica che dal 31 luglio cesserà la propria attività il dottor Diego Panetti, medico di medicina generale a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario.
Nonostante la tempestiva attivazione e l’espletamento di tutte le procedure previste, non è stato ad oggi possibile individuare un medico sostituto.
Pertanto, al fine di mantenere la continuità dell’assistenza sanitaria di base, la Asl invita i cittadini precedentemente assistiti dal dottor Panetti ad effettuare una nuova scelta in favore di un altro medico con disponibilità, anche operativo al di fuori del Comune di residenza.
Per come fare la scelta è possibile consultare la pagina del sito della Asl: https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra.
Le risposte di prossimità, per bisogni sanitari a bassa complessità assistenziale non differibili e/o eventualmente non compatibili con lo spostamento del cittadino, saranno comunque garantite nell’ambulatorio di assistenza primaria ad attività oraria della Casa di comunità di Porto Santo Stefano a cui si accede tramite il numero unico 116117 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
L’Azienda continua “a presidiare con massimo impegno e con ogni possibile misura l’obiettivo di assicurare in ogni territorio il necessario turnover dei medici che abbiano cessato la propria attività convenzionale”.