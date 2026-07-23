Home Cultura & SpettacoliMusica, giochi e solidarietà: in paese torna la Red Night
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

Musica, giochi e solidarietà: in paese torna la Red Night

L'iniziativa è in programma venerdì 24 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 102 views

Marina di Grosseto (Grosseto). Venerdì 24 luglio torna un attesissimo appuntamento dell’estate maremmana, la Red Night di Marina di Grosseto, una serata a tema tutta dedicata al colore rosso, organizzata dalla Pro Loco di Marina e Principina con la collaborazione del Comune di Grosseto.

Il programma

Il primo elemento distintivo della serata è la fantastica orchestra di strada Bandão: più di 40 musicisti tutti con il loro outfit rosso. Dalle 21.30 Bandão porterà i ritmi afro-brasiliani nelle strade di Marina, dal corso alla piazza della Chiesa, e poi sul lungomare fino al Bagno Sirena. Bandão è un’orchestra di percussioni diretta dai maestri Francesco Petreni e Lorenzo Catacchini, con oltre 30 anni di storia e prestigiose esibizioni in tutto il mondo. Hanno suonato anche al Festival di Sanremo 2025, ospiti di Lorenzo Jovanotti.

Il colore rosso nel sociale caratterizza la grande Red Area allestita nella passeggiata lungomare fra il bagno Raffaello e il bagno Tirreno, con la Croce Rossa Italiana che presenterà vari aspetti delle attività in cui opera: simulazione di soccorso in caso di incidente, dimostrazione di disostruzione pediatrica, ecc., ma anche truccabimbi e attività cinofile. E con Avis, che proporrà a grandi e bambini la scoperta di un gioco da tavolo, “Capitan Avis”, ideato proprio per stimolare la cultura della donazione del sangue.

Dulcis in fundo i Marinado’s, i ragazzi della parrocchia di Marina di Grosseto, proporranno una serie di giochi per bambini e teenager, sempre a tema “colore rosso”.

Inutile dire che per l’occasione è gradito l’abbigliamento rosso.

Informazioni sui social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al 335.5849911 (telefono e Whatsapp).

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“La Biblioteca va in città”: esposizione di libri...

Tirrenica, Minucci: “Il Pd parla di presidio istituzionale,...

“Galà lirico”: il concerto inaugura la nuova rassegna...

Infrastrutture, il Pd: “Salvini blocca 21 miliardi al...

Anniversario della caduta del fascismo: Rifondazione Comunista organizza...

Ospedale Misericordia, Bernardini: “Personale sanitario molto professionale e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: