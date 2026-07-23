Senzuno, Confesercenti incontra i commercianti: “Servono correttivi su pedonalizzazione”

Follonica (Grosseto). Un confronto diretto con gli operatori economici del quartiere per raccogliere le criticità emerse nelle prime settimane di sperimentazione della nuova pedonalizzazione serale di via della Repubblica.

Ieri pomeriggio si sono incontrati a Senzuno il presidente di Confesercenti Follonica, l’imprenditore Jacopo D’Antoni, il ristoratore storico di via della Repubblica Michele Cocola e il presidente del Comitato commercianti Senzuno, Massimiliano Biagioni. All’incontro ha partecipato anche il direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi.

Il confronto si è reso necessario dopo le segnalazioni ricevute dall’associazione da parte degli esercenti del quartiere, che chiedono una revisione degli attuali orari di chiusura al traffico.

Confesercenti non mette in discussione il principio della pedonalizzazione e gli obiettivi di sicurezza e vivibilità del quartiere, ma ritiene necessario correggere alcuni aspetti della sperimentazione alla luce delle concrete esigenze delle attività economiche.

Le richieste di Confesercenti

La richiesta è di posticipare l’inizio della pedonalizzazione serale almeno alle ore 19.30, valutando preferibilmente le ore 20, e di riaprire la strada al traffico alle ore 6 del mattino. La chiusura dalle ore 18 viene infatti considerata eccessivamente anticipata rispetto alle abitudini di frequentazione della zona, mentre la riapertura alle ore 7 rischia di ostacolare le operazioni mattutine di consegna, approvvigionamento e carico e scarico delle merci.

La revisione degli orari dovrà inoltre essere attuata senza alcuna penalizzazione per i pubblici esercizi – bar, gelaterie e ristoranti – garantendo la piena possibilità di utilizzare le occupazioni di suolo pubblico già riconosciute, senza riduzioni degli spazi o ulteriori aggravi per gli operatori.

«Senzuno è un quartiere che conosco molto bene e rappresenta uno dei punti nevralgici del commercio e della ristorazione follonichese, soprattutto durante la stagione estiva – afferma Jacopo D’Antoni, presidente di Confesercenti Follonica –. Non siamo contrari alla pedonalizzazione, ma chiediamo che venga organizzata con orari compatibili con il lavoro delle imprese e con le reali dinamiche del quartiere. La Giunta comunale deve ascoltare queste richieste e intervenire rapidamente: una modifica adottata quando la stagione sarà ormai conclusa non avrebbe alcuna utilità per gli esercenti interessati».

Accanto alla revisione degli orari, Confesercenti sostiene la richiesta di realizzare la rotatoria più volte prospettata all’ingresso del quartiere, in prossimità della pasticceria Peggi. L’intervento consentirebbe di rendere più funzionale la viabilità e di permettere ai veicoli provenienti da via Palermo di immettersi in via della Repubblica, evitando che il nuovo assetto finisca per allontanare ulteriormente i flussi dal quartiere e dalle sue attività commerciali.

Confesercenti Grosseto invierà una comunicazione formale al sindaco e alla Giunta comunale di Follonica, chiedendo una valutazione urgente delle proposte e la convocazione di un confronto con gli operatori.

L’associazione, già intervenuta nelle scorse settimane a sostegno degli esercenti colpiti dai ripetuti blackout, conferma così la propria presenza al fianco delle imprese di Senzuno. Nelle prossime settimane Confesercenti tornerà inoltre nel quartiere con un punto di raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale per la tutela del commercio di prossimità.