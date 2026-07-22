“Note al chiaro di luna”: sax e fisarmonica con il duo Guazzini-Bodnar

Grosseto. Il sax di Riccardo Guazzini e la fisarmonica di Anna Bodnar saranno protagonisti giovedì 23 luglio alle 21.15 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia per un nuovo concerto di “Note al chiaro di luna”, il festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Ingresso al museo: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o chiamare i numeri 0564.927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564.933678 (Ufficio Iat). Per raggiungere Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (tel. 0564.933678; e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Il concerto

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di composizioni di Iturralde (“Suite hellenica”), Eccles (“Sonata in sol minore”), Piazzolla (“Tango studi” n. 3 e n. 6, “Oblivion”), Vivaldi (“Sonata n.6 in sol minore” dal “Pastor fido”), Bartók (“Danze popolari rumene”) e Hermosa (“Paco”).

«Il concerto – spiegano gli artisti – sarà un percorso tra diverse tipologie di ritmi e danze, attraverso pagine di autori recenti e del passato. Nel compositore spagnolo Pedro Iturralde, recentemente scomparso, ritroviamo alcuni dei ritmi tradizionali del territorio ellenico miscelati con i più internazionali jazz waltz e funk. La sonata di Henry Eccles e quella di Antonio Vivaldi ci trasportano nel pieno del periodo barocco dove i tempi delle cosiddette “sonate da camera”, diversamente da quelle “da chiesa”, erano imbevuti di materiali ritmici e tematici tratti dalle danze coeve. Astor Piazzolla, invece, introduce in questo programma l’atmosfera del tango argentino, da lui stesso elevato a musica degna delle più prestigiose sale da concerto. Béla Bartók, pioniere dell’etnomusicologia e colonna della scrittura musicale dal secolo scorso fino a oggi, dimostra nelle sue “Danze popolari rumene” una raffinata capacità di rielaborazione dei materiali musicali raccolti durante le ricerche nei villaggi dell’Est Europa. Gorka Hermosa, fisarmonicista e compositore spagnolo tuttora in attività, chiuderà il programma con il brano “Paco”, dedicato a Paco de Lucía, dove spadroneggiano i ritmi e le sonorità del flamenco».

I musicisti

Il duo Guazzini-Bodnar è una formazione cameristica d’avanguardia, la cui particolarità risiede nell’accostamento timbrico insolito e affascinante tra il sax e la fisarmonica, una combinazione capace di spaziare con naturalezza dalla musica barocca alle sperimentazioni contemporanee. Il repertorio del duo, infatti, si distingue proprio per la trasversalità.

Riccardo Guazzini si esibisce in tutta Europa e, oltre all’attività cameristica e solistica, collabora con formazioni jazz, pop e funky ed è membro stabile della Fantomatik Orchestra. È stato per sette anni il primo docente di sassofono del Conservatorio “Rinaldo Franci di Siena” e dal 2024 è docente di musica d’insieme per strumenti a fiato al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Anna Bodnar si è affermata come una delle figure emergenti del panorama fisarmonicistico, grazie a un percorso plasmato tra la tradizione accademica dell’Europa orientale e la vivacità creativa della scena musicale contemporanea. Ha preso parte a tournée in Italia, Francia e Ungheria. Collabora con prestigiose orchestre e alla dimensione concertistica affianca l’attività teatrale. Per tre edizioni consecutive è stata tra gli artisti del “Fortissimissimo Metropolitano Festival”, una delle manifestazioni più rilevanti della scena musicale toscana.

Nella foto: Riccardo Guazzini e Anna Bodnar