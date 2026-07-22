Il paese si prepara al Carnival Fiction 2026: il centro storico si colora di America Latina

Orbetello (Grosseto). Orbetello si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate con il ritorno del Carnival Fiction, l’appuntamento che venerdì 24 luglio trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto all’insegna del divertimento, della musica e della fantasia.

La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Lagunare con il patrocinio e il sostegno del Comune di Orbetello, rappresenta ormai una tradizione consolidata del calendario estivo lagunare, capace ogni anno di coinvolgere cittadini, turisti e visitatori provenienti da tutto il territorio.

L’edizione 2026 sarà dedicata all’America Latina, un viaggio tra colori, folklore, natura e cultura che accompagnerà il pubblico grazie anche a “Biagio”, il tradizionale leone mascotte della manifestazione. Dal Messico alla Patagonia, spazio alla creatività: ogni costume ispirato al continente latinoamericano sarà protagonista di una serata in cui fantasia e voglia di stare insieme saranno gli ingredienti principali.

Il programma

Il programma prenderà vita con la tradizionale sfilata dei mezzi addobbati, a cui potranno partecipare anche piccoli veicoli, previa comunicazione della targa alla Pro Loco Lagunare. A seguire, il centro storico sarà animato dalla musica con un ricco programma in piazza Eroe dei Due Mondi, dove si alterneranno Dj Valter, la scuola Desigual con le sue esibizioni di balli caraibici e latinoamericani e Dj ABY Merlan, per una lunga festa a ritmo di musica.

Nel corso della serata si svolgerà anche il concorso mascherato, aperto a tutti e pensato per valorizzare lo spirito più autentico del Carnival Fiction. Non sarà necessaria alcuna iscrizione: lo staff della Pro Loco percorrerà corso Italia e le piazze del centro storico individuando le maschere più originali e coinvolgenti. Verranno premiate le tre migliori interpretazioni della serata, senza distinzioni tra singoli, coppie o gruppi.

«Il Carnival Fiction è uno degli eventi che meglio rappresenta lo spirito dell’estate orbetellana: una manifestazione capace di unire generazioni diverse, coinvolgere residenti e visitatori e trasformare il nostro centro storico in uno spazio di aggregazione e condivisione. Ringrazio la Pro Loco Lagunare per il lavoro organizzativo e tutti i volontari che rendono possibile questo appuntamento, che ogni anno contribuisce a valorizzare Orbetello attraverso il divertimento, la partecipazione e la creatività», dichiara l’assessore al turismo Maddalena Ottali.

«Quest’anno accompagneremo il pubblico alla scoperta delle bellezze e delle peculiarità dell’America Latina, un tema allegro e coinvolgente che permetterà di dare libero sfogo alla fantasia. Invitiamo tutti, cittadini, turisti e amici dei comuni vicini a partecipare con i costumi più colorati e originali per vivere insieme una grande festa. Il Carnival Fiction è prima di tutto condivisione e allegria. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale per il sostegno e a tutti coloro che, dietro le quinte, stanno lavorando per la riuscita della manifestazione», afferma il presidente della Pro Loco Lagunare Lorenzo Scateni.

L’appuntamento è quindi per venerdì 24 luglio nel centro storico di Orbetello, per una serata all’insegna del colore, della musica e della voglia di stare insieme, in uno degli eventi più rappresentativi dell’estate lagunare.