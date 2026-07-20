Musica, sapori tipici e mostra-mercato: torna “MerCantine in Poggio”

Roccastrada (Grosseto). Tre giorni di musica, sapori tipici e mostra-mercato con artigiani, artisti e aziende enogastronomiche del territorio.

Sono quelli che animeranno il centro storico e le cantine di Roccastrada venerdi 24, sabato 25 e domenica 26 luglio con “MerCantine in Poggio”, una manifestazione organizzata dall’associazione Pro Loco Roccastrada in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

“MerCantine in Poggio”

La tre giorni roccastradina si aprirà venerdì 24 luglio alle 17.30 con l’apertura delle cantine e dei punti di ristoro; dalle 20.00 alle 23.00 3^ edizione di “Venerdi divino”, degustazioni guidate in collaborazione con scuola europea sommelier e aziende vitivinicole locali (Per informazioni: cell. 333.4415496 o 339.8763523); alle 19.30 in piazzetta Incrociata musica dal vivo con “Riforma in duo”, mentre in piazza dell’Orologio, alle 19.00, musica dal vivo con “Post Malore” ed alle 21.00 musica dal vivo con Alessandro Golini.

Sabato 25 luglio, alle 17.30, in largo Garibaldi intrattenimento a cura del progetto “Scacciapensieri” e “Sempre in forma”, musica e canti a cura di Silvia e Stefano, esibizione di ginnastica delle “Sempre in forma”, teatro, sketch e scenette a cura di Ezio e Maddalena; alle 19.30, in piazzetta Incrociata, musica dal vivo con “Country Boy Lamar” e in piazza dell’Orologio musica dal vivo con “Tutti su La Luna” unplugged trio. Alle 23.00, in piazza Garibaldi discoteca con Franz Navas e Dj Nik.

Domenica 26 luglio, alle 18.30, #Scopriroccastrada, trekking urbano con ritrovo in largo Garibaldi, dal titolo “La trachite che attraversa i secoli”, una passeggiata per conoscere un paese nato nella roccia. Evento gratuito organizzato in collaborazione con Ufficio informazioni e accoglienza turistica di Roccastrada. Gradita la prenotazione chiamando i numeri 347.18557911 e 334.8017656 oppure l’Ufficio Iati al 0564.561287 o scrivendo una mail all’indirizzo iat@comune.roccastrada.gr.it.

Alle 19.30, in piazza dell’Orologio, musica dal vivo con Graziano Poggetti. Alle 20.00, in piazzetta dell’Incrociata spettacolo teatrale a cura de La compagnia dell’Anello “C’era una volta…le favole”.

I tre giorni della manifestazione saranno animati da espositori enogastronomici, artigiani, hobbisti e mostre fotografiche nelle vecchie cantine del centro storico. Inoltre, sarà possibile visitare le terrazze panoramiche, i vicoli e le cantine sotterranee del centro storico; ancora musica nelle piazze e street food nelle cantine di ristoro con tagliolini alla crema di ceci, pappa al pomodoro, panino con salsiccia con cipolla caramellata e peperoni, vino al miele, panino con trippa, panino con peposo e molto altro.

Per conoscere tutti i protagonisti di “MerCantine in Poggio”, consultare il sito www.prolocoroccastrada.it e le pagine social Facebook e Instagram della Pro Loco Roccastrada. Per informazioni: tel. 338.7644927 e 379.2436674.