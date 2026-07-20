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“Castiglione racconta”: Teresa Ciabatti inaugura la rassegna letteraria

L'iniziativa è in programma giovedì 23 luglio

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà Teresa Ciabatti ad aprire, giovedì 23 luglio, la rassegna letteraria estiva “Castiglione racconta”.

Nata da un’idea del giornalista Pierfrancesco De Robertis, la rassegna propone quattro appuntamenti settimanali per tre settimane consecutive tra fine luglio e inizio agosto, durante i quali gli autori presenteranno le loro pubblicazioni, racconteranno storie e aneddoti in un dialogo aperto con il pubblico.

Per il primo appuntamento, sul palco di piazza Orto del Lilli, alle 19.00, salirà Teresa Ciabatti.

Originaria di Orbetello, ma residente a Roma da tempo, è autrice e sceneggiatrice tra le più originali e interessanti del panorama letterario italiano. Finalista al Premio Strega 2026 con ‘Donnaregina’, il romanzo che presenterà a Castiglione della Pescaia, era già arrivata in finale del più importante premio letterario italiano nel 2017 con ‘La più amata’.

‘Donnaregina’ (edizioni Mondadori), è la storia dell’incontro tra un boss della Camorra e una giornalista, un intreccio tra la vita della scrittrice e quella del criminale, in un continuo confronto tra due mondi apparentemente inconciliabili.

Teresa Ciabatti sarà intervistata da Chiara Di Clemente, caporedattrice della sezione cultura del Quotidiano Nazionale.F

Foto diClaudio Sforza

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