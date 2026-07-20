“70 Disco Fever”: torna la serata dedicata alla disco music

Scarlino (Grosseto). La musica degli anni Settanta torna protagonista a Scarlino Scalo con una serata dedicata ai grandi successi della disco music.

Mercoledì 22 luglio, alle 21.30, in piazza Gramsci andrà in scena “70 Disco Fever – The ultimate Tribute to Disco Music”, uno spettacolo dal vivo promosso dal Comune di Scarlino con Dream Solutions, che porterà sul palco una band, cantanti e ballerini per far rivivere le atmosfere che hanno segnato un’intera epoca.

Lo spettacolo

Lo show accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le hit che hanno fatto la storia delle piste da ballo, con una produzione che unisce musica dal vivo, coreografie e scenografie ispirate agli anni della disco.

L’appuntamento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione per trascorrere una serata all’aperto nel cuore di Scarlino Scalo, all’insegna della musica e del divertimento.