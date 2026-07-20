Nasce in paese la libreria libera “MariLibri”: un mare di storie da condividere

Castell’Azzara (Grosseto). Valorizzare la lettura come chiave per aprirsi al mondo e dare nuova vita ai libri altrimenti destinati all’abbandono: è questo lo spirito con cui nasce “MariLibri”, il nuovo punto libri libero di Castell’Azzara.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 1° agosto alle 17.30, in via F.lli Bandiera n. 6, alla presenza dell’amministrazione comunale e del sindaco.

L’iniziativa aderisce ufficialmente alla Rete nazionale per il recupero e la condivisione gratuita dei libri e propone una formula semplice ed efficace: “Lascia un libro, prendi un libro”. Nessun obbligo di restituzione, nessuna registrazione per i lettori; l’unica regola fondamentale è che, per prendere un volume, ne venga donato un altro. Il nome scelto, “MariLibri”, evoca proprio un mare di storie da leggere e scambiare per promuovere la cultura del riciclo e il piacere della lettura condivisa.

Grazie alla generosità di numerosi lettori, lo spazio si presenta già ricco di volumi per tutte le età.

«Allestire la libreria è stato un lavoro di squadra fondamentale, ma ora la sfida più bella è farla durare nel tempo – dichiara la presidente dell’associazione PennaCultura – VillaRosselli, promotrice dell’iniziativa -. Siamo un piccolo gruppo spinto da grande entusiasmo, ma per far crescere questa realtà servirà la collaborazione di tutta la comunità. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, per il prezioso lavoro di restyling, allestimento dei locali, catalogazione e sistemazione dei volumi con totale dedizione.»

Un polo culturale per il territorio: orari e attività

“MariLibri” non sarà soltanto un punto di scambio, ma un vero e proprio laboratorio d’idee e di aggregazione sociale per adulti e bambini. Tra le attività già in programma e previste per la stagione autunno-inverno si segnalano: incontri del gruppo di lettura “Orsi lettori”; il laboratorio di scrittura autobiografica (giunto al suo quarto anno); laboratori di scrittura creativa per ragazzi, Haiku e Caviardage; reading, presentazioni di libri ed incontri con gli autori.

Il punto libri sarà aperto un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) e in occasione degli eventi di paese e su appuntamento telefonico. Per chi desidera sostenere il progetto e partecipare attivamente ai laboratori, sarà possibile richiedere la tessera dell’associazione culturale.