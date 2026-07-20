Il Pd: “Ripristinare le circoscrizioni, il Comune sostenga la nostra proposta”

Grosseto. “Nei prossimi giorni presenteremo un ordine del giorno al Consiglio comunale di Grosseto con cui chiediamo all’amministrazione di sostenere formalmente una proposta di modifica normativa finalizzata a ripristinare la possibilità di istituire ed eleggere direttamente le circoscrizioni nei Comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero degli abitanti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Manuele Bartalucci, responsabile della delega alla partecipazione e alle frazioni del Partito Democratico dell’Unione Comunale di Grosseto.

“Si tratta di una proposta che nasce dal percorso congressuale del Partito Democratico di Grosseto – spiega Bartalucci -. Durante il congresso dell’Unione Comunale, infatti, i circoli delle frazioni e i circoli cittadini hanno condiviso la necessità di riportare al centro il tema della partecipazione democratica e della rappresentanza dei territori, individuando nel ripristino delle circoscrizioni uno strumento concreto per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. Da questo confronto è nata la volontà di trasformare quella proposta politica in un’iniziativa istituzionale, partendo proprio da Grosseto. L’obiettivo è che il Consiglio comunale approvi questo ordine del giorno e si faccia promotore di una richiesta al Governo e al Parlamento affinché venga modificata la normativa vigente, restituendo a tutti i Comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dalla popolazione residente, la possibilità di istituire circoscrizioni elettive”.

“La soppressione delle circoscrizioni, introdotta negli anni passati con finalità di contenimento della spesa pubblica, ha privato la quasi totalità dei capoluoghi italiani di un fondamentale strumento di partecipazione democratica. Una scelta che, nel tempo, ha allontanato le istituzioni dai cittadini, riducendo gli spazi di confronto e di rappresentanza dei quartieri e delle frazioni – prosegue il comunicato –. Le circoscrizioni non erano soltanto un livello amministrativo, ma un presidio di prossimità capace di ascoltare i bisogni dei territori, favorire il dialogo con i cittadini, promuovere la partecipazione e contribuire a una gestione più vicina ed efficace dei servizi comunali. Erano inoltre una scuola di partecipazione civica e di formazione della futura classe dirigente locale. Per Grosseto questa proposta assume un valore ancora più significativo. Il nostro è uno dei Comuni territorialmente più estesi d’Italia, caratterizzato da numerose frazioni che rappresentano una parte essenziale della nostra comunità. Restituire strumenti di partecipazione significa dare nuovamente voce ai territori, rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini e costruire una democrazia locale più vicina alle persone”.

“Come Partito Democratico ci faremo inoltre promotori di questa proposta anche a livello nazionale, affinché possa trovare spazio nei prossimi provvedimenti legislativi utili. Riteniamo infatti che questa sia una riforma necessaria per rafforzare la partecipazione democratica e valorizzare il ruolo dei quartieri e delle frazioni in tutti i Comuni capoluogo di provincia – termina Bartalucci –. Ci auguriamo che questo ordine del giorno venga approvato dal Consiglio comunale e rappresenti il punto di partenza di un percorso capace di coinvolgere le istituzioni nazionali. Sarebbe un segnale importante che questa proposta partisse proprio da Grosseto”.