“Caravaggio”: il thriller storico di Simone Fagioli arriva in libreria

Arcidosso (Grosseto). Un’indagine che scardina i canoni del romanzo storico tradizionale per inoltrarsi in una dimensione sensoriale e investigativa inedita, dove l’olfatto diventa la chiave di decodifica del passato.

Arriva in libreria “Caravaggio”, l’ultimo romanzo di Simone Fagioli pubblicato da Effigi di Arcidosso nella collana “narrAZIONI” (https://www.cpadver-effigi.com/blog/caravaggio-simone-fagioli/)

L’opera si inserisce nel panorama del thriller storico rinnovandolo con intelligenza, adottando una prospettiva che rifugge le formule troppo consuete.

La protagonista: Daniela Argenti, l’antropologa degli odori

Un deciso elemento di novità del romanzo è la sua protagonista, una figura che arricchisce la narrativa italiana di una sfumatura inedita. Daniela Argenti è una studiosa per la quale la storia non si apprende passivamente dalle pagine scritte, ma si annusa, ricercandone la firma chimica e le tracce invisibili. In fuga dai propri fantasmi personali e dal “rumore olfattivo” di Firenze, si rifugia a Porto Ercole accettando un incarico che ha i contorni dell’impossibile: rintracciare e isolare il vero profumo di Caravaggio. La sua ricerca è materica e terrena; il tentativo di distillare la “verità in una boccetta” offre al lettore un personaggio radicato, vulnerabile e scientificamente affascinante, ben lontano dalla classica investigatrice di professione o d’occasione, affiancata in questa sfida dalla carabiniera Susanna Mancini e da alcuni “cattivi” necessari.

L’indagine a Porto Ercole: il fantasma di Michelangelo Merisi

L’architettura narrativa oscilla, a Porto Ercole, teatro della fine solitaria e febbricitante del genio lombardo, tra il nostro contemporaneo e l’estate del 1610, affrontata evitando facili mitizzazioni. La sfida dell’antropologa si trasforma in una discesa negli abissi della memoria spaziale, dando la caccia all’odore della malattia, all’asprezza del salmastro e alla cupa disperazione degli ultimi istanti del pittore. Annusare il passato si rivela però un’operazione densa di insidie. Daniela scoprirà ben presto che la verità storica sprigiona un sentore potente e scomodo, scontrandosi con omissioni e segreti stratificati che qualcuno, a distanza di quattro secoli, è ancora ferocemente determinato a tenere sepolti a ogni costo, con un colpo di scena tanto attuale quanto denso di disillusioni.

Il progetto editoriale: una nuova eroina letteraria

A conferire ulteriore respiro al progetto, va segnalato che “Caravaggio” inaugura una nuova serie letteraria, incentrata sulla vita professionale di Daniela Argenti, antropologa fiorentina che si occupa di “odori”. Simone Fagioli è già al lavoro su un secondo volume incentrato sulla figura di Ugo Foscolo. La nuova indagine prenderà le mosse nella Firenze del 1871, ripercorrendo i lati oscuri della traslazione delle ossa del poeta da Londra: un tema di grande fascino storico del quale lo stesso autore si è occupato per primo in sede accademica in un saggio del 2019.

In copertina è riportato uno stencil dedicato a Caravaggio, fotografato su un muro di Grosseto, nei pressi della biblioteca Chelliana, vero reperto archeologico, risalente al 2018 e firmato dall’enigmatico Sir Joe Works. In città ne erano anche presenti altri, ma oggi cancellati dal tempo.

L’autore: la competenza accademica al servizio della finzione

Il romanzo si distingue per la concretezza dell’impianto analitico e per una scrittura solida, curata e immersiva, attenta a non scivolare in facili enfasi. L’identità di Simone Fagioli, antropologo pistoiese classe 1967, ma che da alcuni anni vive in Amiata, si riflette in un sofisticato meccanismo letterario. Grazie alla sua consuetudine con le metodologie di ricerca e lo studio delle fonti d’archivio trasforma l’espediente olfattivo in uno strumento epistemologico vero e proprio. L’opera infatti interroga anche le zone d’ombra della storiografia ufficiale fondendo l’accuratezza del saggio storico con la tensione incalzante del thriller.