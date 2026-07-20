“Sosteniamo il commercio di vicinato”: Confesercenti lancia la raccolta firme

Follonica (Grosseto). Una firma per sostenere le imprese di prossimità: con questo obiettivo Confesercenti Grosseto scende in piazza a Follonica.

L’appuntamento è per mercoledì 22 luglio in piazza Sivieri, dalle 18 alle 23, dove sarà allestito un punto per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di Confesercenti per una legge che sostenga il commercio di vicinato, per la rigenerazione urbana e commerciale.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dall’associazione di categoria, punta a raccogliere il consenso di cittadini, commercianti e imprenditori attorno a un progetto che mette al centro il ruolo dei negozi di vicinato e delle attività economiche che animano i centri urbani.

«Le imprese di prossimità non sono soltanto luoghi dove fare acquisti: sono presidi sociali, punti di incontro, garanzia di vitalità per le nostre città – spiegano Massimiliano Mei, presidente di Confesercenti Grosseto –. Quando un negozio chiude, si spegne una luce e si impoverisce un’intera comunità. Per questo chiediamo ai cittadini di sostenere la nostra proposta con una firma».

La campagna si fonda su tre parole d’ordine: città più vive, città più accoglienti, città più sicure. Tre obiettivi che, secondo Confesercenti, passano necessariamente dalla difesa e dal rilancio del commercio di vicinato, oggi messo alla prova dalla concorrenza delle grandi piattaforme e dallo spopolamento dei centri storici.

La raccolta firme

Firmare è semplice: basta recarsi al punto di raccolta allestito in piazza Sivieri a Follonica nella serata di martedì 22 luglio, dalle 18 alle 23. I volontari e i funzionari dell’associazione saranno a disposizione per illustrare nel dettaglio i contenuti della proposta di rigenerazione urbana e commerciale.

Chi non potrà essere presente potrà comunque aderire alla campagna: la firma può essere apposta anche online, attraverso il Qr code presente sui materiali informativi e sui canali di Confesercenti.

«Invitiamo tutti i follonichesi, e non solo, a passare in piazza Sivieri – concludono dall’associazione –: bastano pochi minuti per dare un contributo concreto al futuro delle nostre città e delle imprese che le tengono vive».

Link: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009