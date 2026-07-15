Il “Grosseto Music Project” chiude l’edizione estiva: concerto finale a Marina

Grosseto. Si conclude venerdì 17 luglio il percorso estivo del “Grosseto Music Project” edizione 2026, il progetto dedicato alla musica dal vivo e ai giovani talenti promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto.

Dopo il successo dei tre concerti ospitati nei locali della città, che hanno registrato una notevole partecipazione di pubblico e riscontri molto positivi da parte degli esercenti coinvolti, l’ultimo appuntamento si sposta a Marina di Grosseto.

Il programma

L’evento è in programma dalle 19.00 sul lungomare, all’altezza del Cavallino: l’ingresso è gratuito. Sul palco si alterneranno sette gruppi: Rock Flames, Agata Betti, Smokin’ Amps, Asyle, Forpaz, Apnea e Dexter Red.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo di un progetto che, oltre a valorizzare la musica dal vivo, ha saputo creare occasioni concrete di incontro e crescita per i giovani musicisti del territorio. Alcune delle band protagoniste sono infatti nate proprio grazie al “Grosseto Music Project”: ragazzi che si sono conosciuti durante il percorso e che venerdì si esibiranno per la prima volta davanti al pubblico.

Importante anche la collaborazione con il Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento insieme all’assessorato alla cultura del Comune, confermando la volontà di fare rete tra istituzioni, attività economiche e realtà culturali del territorio.

«Sostenere iniziative come questa significa investire nella vitalità della nostra comunità – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il “Grosseto Music Project” ha saputo coinvolgere tanti giovani, valorizzare gli spazi della città e ora anche Marina di Grosseto, creando un dialogo positivo con le attività del territorio. È un esempio concreto di come la collaborazione tra amministrazione, associazioni e operatori economici possa produrre eventi di qualità e nuove opportunità per i nostri ragazzi».

«Il “Grosseto Music Project” sta dimostrando che investire sui giovani significa offrire loro occasioni reali per esprimere talento e creatività – dichiara l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. I risultati ottenuti in questi mesi, con locali pieni e tanto entusiasmo, ci confermano che questa è la strada giusta. Ancora più significativo è vedere alcuni gruppi salire sul palco per la loro prima esibizione, dopo essersi formati proprio grazie al progetto: è il segno che la cultura può creare relazioni, opportunità e nuove esperienze artistiche».