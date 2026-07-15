“Viva Latinoamérica!”: la musica sudamericana protagonista al festival “Music & Wine”

Roccatedrighi (Grosseto). Entra nel vivo il 36° festival “Music & Wine” con il ritorno, in piazzetta Senesi a Roccatederighi, sabato 18 luglio alle 21,15, dello storico Duo Equinox, formato dai maestri maremmani Giovanni Lanzini ai clarinetti e Fabio Montomoli alla chitarra, con il loro “Viva Latinoamérica!”, un programma che, attraverso la musica, i colori e i ritmi, immerge l’ascoltatore nelle passioni e nella nostalgia della musica del Sud America.

Il concerto

Dal prolifico Astor Piazzolla dei tanghi ,ma anche della musica per l’opera e del cinema fino al classico Villa-Lobos, dalle canzoni di Jobim al Brasile di Celso Machado fino ai più bei tanghi della tradizione (quali “El Choclo”, “La Cumparsita” e “Por una cabeza”), il programma del duo è una cartolina musicale delle più variegate impressioni che la musica Sudamericana riesc a trasmettere, sospese tra allegria e passione, colore e nostalgia.

Il Duo EQUInox infine è una garanzia musicale: formato dai musicisti maremmani Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli, in oltre venticinque anni di carriera internazionale ha calcato i più importanti palcoscenici di tutto il mondo rappresentando attraverso i propri programmi l’Italia e il nostro territorio, oltre ad avere all’attivo anche l’incisione di vari cd di successo.

E dopo il “sabor” sudamericano, un altro sapore del tutto locale attenderà il pubblico: al termine del concerto infatti seguirà una degustazione dei vini del territorio a cura di “Rosae Maris” e della Scuola europea sommelier che collaborano ormai da alcuni anni con l’associazione Amici del Quartetto per l’organizzazione del festival “Music & Wine”, sostenuto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. La serata a Roccatederighi infine è stato organizzata con la collaborazione del Comune di Roccastrada e della Pro Loco di Roccatederighi.

Il concerto è a ingresso gratuito senza necessità di prenotazione e ulteriori informazioni su tutta la manifestazione sono disponibili sul sito del festival, al link www.musicwinefestival.it, o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).