Tradizione maremmana, sapori autentici e spettacoli equestri: torna la “Sbraciata del Buttero”

Scansano (Grosseto). La Maremma si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate. Dal 17 al 19 luglio, nella frazione di Pomonte, arriva la “Sbraciata del Buttero”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Pomonte in collaborazione con il Comune di Scansano, con la Cooperativa agricola Pomonte, con “I Butteri della Fattoria di Pomonte” e con “I Cavalieri di Pomonte”. Tre giorni dedicati alla convivialità, alla musica e alla riscoperta delle radici maremmane, in un contesto che unisce la comunità locale e i numerosi visitatori che ogni anno scelgono Pomonte per trascorrere una serata all’insegna della tradizione.

“La ‘Sbraciata del Buttero’ è uno degli eventi più rappresentativi della nostra comunità – afferma il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi – e rappresenta il legame profondo che unisce Pomonte e l’intero territorio di Scansano alla propria storia, fatta di fatica, rispetto per la terra e passione per i cavalli. Questa sagra non è solo un’occasione per stare insieme e gustare i prodotti tipici della nostra Maremma, ma è anche un importante momento di promozione turistica e culturale”.

Il programma della festa

La manifestazione prenderà il via ogni sera alle 19.30 con l’apertura del ristorante. Al centro del menu, come da tradizione, ci saranno le specialità della cucina maremmana e la “sbraciata”, piatto simbolo della festa che richiama il nome stesso dell’evento e che rappresenta un omaggio al lavoro duro e genuino dei butteri.

A seguire, alle 22 di venerdì, sabato e domenica, andrà in scena il momento più atteso: lo spettacolo equestre con I Butteri della Fattoria di Pomonte e I Cavalieri di Pomonte. Uno show che rievoca le abilità equestri, la gestione del bestiame e i gesti quotidiani di chi ha fatto della Maremma la propria casa e il proprio lavoro. Tra l’altro, le varie associazioni hanno vinto anche diversi riconoscimenti partecipando a varie fiere tra le quali la Fiera dei cavalli di Verona.

La serata proseguirà poi con il piano bar tutte le sere, per chiudere in musica e balli, in un clima di festa che coinvolge grandi e piccoli.