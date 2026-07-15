Casalecci, Azione: “Miasmi intollerabili, i residenti sono ostaggi dei cattivi odori”

Grosseto. “Vivere a Casalecci, alle porte di Grosseto, dovrebbe significare qualità della vita e tranquillità. Invece, per le molte famiglie che risiedono in questa frazione, la quotidianità è ormai segnata da miasmi soffocanti. Soprattutto nelle ore serali e notturne, e ancora di più in questi mesi di caldo estivo, le persone sono costrette a barricarsi in casa con le finestre chiuse”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Ludmila Deli, del direttivo di Azione Grosseto.

“Un problema molto presente a Casalecci, soprattutto in questi giorni, ma che purtroppo non è un caso isolato: la presenza di diverse centrali a biogas sul territorio comunale rende critica la situazione anche in altre zone di Grosseto – continua la nota -. Non si tratta di semplici suggestioni: c’è un problema reale e sistemico che riguarda la gestione ed il controllo di questi impianti, e che pesa ogni giorno sulla vita dei residenti. Come forza politica riformista e pragmatica, Azione ribadisce che la transizione ecologica e le energie rinnovabili sono pilastri importanti per lo sviluppo, ma non possono essere realizzate a scapito della salute pubblica e della vivibilità dei quartieri residenziali”.

“Nonostante le numerose segnalazioni alla Polizia Municipale da parte dei cittadini, l’amministrazione comunale non ha ancora dato risposte concrete – prosegue il comunicato –. Si chiede pertanto di sapere se sono stati fatti i dovuti controlli, a Casalecci come nelle altre zone interessate. Per queste ragioni, Azione Grosseto chiede al sindaco e alla Giunta un intervento immediato su quattro punti concreti:

controlli sul territorio, con l’attivazione immediata di pattuglie della Polizia Municipale per monitorare Casalecci e le altre zone del territorio comunale interessate da fenomeni analoghi, nelle ore serali e notturne, accertando le violazioni e sanzionando i responsabili;

monitoraggio ambientale continuo, con l’installazione fin da subito, d’intesa con Arpat, di centraline H24 per il rilevamento delle sostanze odorigene e della qualità dell’aria a Casalecci e nelle altre aree del territorio comunale interessate;

rigore sugli spandimenti, con controlli serrati e verifiche a tappeto sullo spandimento del digestato nei terreni agricoli vicini alle abitazioni, in tutto il territorio comunale, vigilando sul rispetto assoluto delle distanze e delle prescrizioni autorizzative;

tavolo tecnico di confronto, con l’istituzione di un tavolo permanente in Comune che veda seduti i rappresentanti dei cittadini di tutte le zone coinvolte, le autorità di controllo e i gestori degli impianti, per individuare e imporre le migliori soluzioni tecnologiche atte ad azzerare le emissioni odorigene”.

“Il sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, ha il dovere di tutelare la salute di tutti i cittadini di Grosseto – termina il comunicato -. Chiediamo pertanto che venga garantito, senza ulteriori ritardi, il diritto di queste comunità a tornare a respirare aria pulita”.