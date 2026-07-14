Pista multifunzionale, il sindaco: “Impianto ancora chiuso per indispensabili lavori di manutenzione”

Gavorrano (Grosseto). “Dopo aver letto a mezzo stampa l’appello dei consiglieri di minoranza, mi preme fare chiarezza sulla questione della pista multifunzionale di Giuncarico”.

A dichiararlo è il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri.

“A partire dal mese di maggio sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria degli scarichi fognari, interventi che non erano ricompresi nell’appalto originale di ristrutturazione del campo (ristrutturazione a chiusura della quale si era svolta l’inaugurazione) – spiega il sindaco -. Tali lavori di manutenzione, che si sono conclusi la scorsa settimana, erano indispensabili per garantire la piena funzionalità dell’impianto. Non si tratta di capricci amministrativi, ma di responsabilità verso i cittadini. La chiusura di questi interventi ci consente di avviare la procedura di affidamento dell’infrastruttura sportiva, che sarà condotta ai sensi della Legge regionale, come previsto dalla normativa. Solo a quel punto il campo sarà finalmente fruibile da tutta la comunità”.

“Ma il punto vero, e mi rivolgo direttamente ai signori consiglieri di minoranza, è un altro: prima di inviare urbi et orbi ‘note’ intrise di polemica e di populismo, non sarebbe più corretta una verifica delle informazioni? Sarebbe stato sufficiente interpellare gli uffici competenti per soddisfare la propria curiosità e avere un quadro completo ed esaustivo della situazione. Il campo non è stato chiuso per inerzia, ma solo ed esclusivamente per garantirne la corretta funzionalità – termina il sindaco -. Invece di chiedere la rimozione di un lucchetto (che, tra l’altro, era necessario per tutelare l’area durante i lavori), invito il gruppo di minoranza a collaborare costruttivamente”.