“Muoversi per sentirsi liberi”: il Comune offre un contributo per la realizzazione del progetto

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto approva il progetto “Muoversi per sentirsi liberi“, volto a favorire l’accesso e l’inclusione nelle attività sportive dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.

La proposta è destinata ai minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 12mila euro.

Il Comune mette a disposizione 15mila euro, che saranno erogati a titolo di rimborso alle società sportive aderenti, in relazione al numero dei minori beneficiari effettivamente iscritti al progetto, contribuendo così anche alle spese sostenute per il materiale sportivo necessario.

“Con la conferma del progetto ‘Muoversi per sentirsi liberi’ per l’annualità 2026/2027 rinnoviamo un impegno concreto nei confronti delle famiglie e dei più giovani – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Carla Minacci –. Crediamo che lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita, inclusione e benessere, nessun bambino dovrebbe rinunciare a praticarlo a causa di difficoltà economiche. Per questo l’amministrazione comunale continua a investire in un’iniziativa che promuove pari opportunità e sostiene i nuclei familiari più fragili. Vogliamo offrire ai nostri ragazzi la possibilità di vivere pienamente i valori dello sport, favorendo socializzazione, educazione e sviluppo personale”.