Cinema, diritti e ambiente: al Molino Hub sulle Mura medicee torna CineMolino

Grosseto. Torna a Grosseto CineMolino, la rassegna estiva che trasforma il Molino Hub in uno spazio di cinema, confronto e approfondimento sui grandi temi contemporanei.

L’iniziativa si svolgerà nei giorni 20, 21, 27 e 28 luglio alle 21.15 presso il complesso delle Mura medicee, nel centro storico cittadino.

Promossa da Kansassiti Aps in collaborazione con Clan, Clorofilla Film Festival e Istituzione Le Mura, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito delle attività della Mediateca digitale della Maremma, la rassegna conferma il Molino Hub come presidio culturale e luogo di incontro aperto alla cittadinanza.

CineMolino propone un programma di cinema documentario e animazione che affronta alcune delle questioni più urgenti del presente: migrazioni e diritti umani, crisi climatica, giustizia sociale e impatto dell’industria della moda. Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro di valorizzazione delle Mura medicee, restituendo a questi spazi una funzione culturale e partecipativa attraverso il linguaggio cinematografico.

Il programma

Lunedì 20 luglio – “The Sea”

La rassegna si apre con “The Sea”, film che racconta la storia di Khaled, un bambino palestinese di dodici anni che vive a pochi chilometri dal Mediterraneo, ma non lo ha mai visto. Quando un checkpoint gli impedisce di partecipare a una gita scolastica, decide di intraprendere da solo un viaggio verso il mare, in una storia che diventa riflessione su libertà, confini e diritti.

Al termine della proiezione seguirà un incontro con Sara Conte (del Comitato della Pace di Grosseto), Samuele Picchianti (attivista politico) e Margherita Cioppi, impegnata nei progetti “Tutti gli occhi sul Mediterraneo” e Global Sumud Flotilla.

Martedì 21 luglio – “Regeni – Tutto il male del mondo”

Un appuntamento dedicato alla memoria di Giulio Regeni e alla ricerca di verità e giustizia su una vicenda che continua a interrogare istituzioni e opinione pubblica. Il documentario offre uno sguardo sulla complessità del caso e sulle implicazioni legate ai diritti umani e alla libertà di ricerca.

Interverranno Emanuele Cava, autore e produttore creativo del documentario, e Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Regeni, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani e dei migranti.

Lunedì 27 luglio – “Flow – Un mondo da salvare”

Il film d’animazione “Flow” propone una riflessione sulla crisi climatica attraverso un viaggio sospeso tra reale e immaginario, in cui l’irrealtà diventa strumento per raccontare una verità profondamente concreta. Un percorso simbolico che invita a rileggere il rapporto tra uomo e ambiente come esperienza collettiva e interiore.

A seguire l’incontro con Cloe Bertini, attivista per la giustizia sociale e climatica, dedicato alle sfide ambientali e al ruolo dell’attivismo.

Martedì 28 luglio – “Junk – Armadi pieni” e presentazione del libro “La moda è potere. Come un’industria modella il nostro futuro”

Serata conclusiva dedicata all’industria della moda e al suo impatto globale. La serie “Junk” è un’indagine in più puntate sul sistema del fast fashion, che attraversa Paesi e filiere produttive per raccontarne costi sociali e ambientali.

In questa occasione viene proiettata la puntata finale dedicata all’Italia, come momento di sintesi dell’intero percorso. La serata prevede inoltre la presentazione del libro “La moda è potere. Come un’industria modella il nostro futuro”, seguita da un dibattito pubblico.

Interverrà Deborah Lucchetti, coautrice del volume, presidente di Fair e coordinatrice della campagna “Abiti puliti”, per una riflessione sul costo umano e ambientale del sistema moda e sulle sue responsabilità.

Informazioni

Molino Hub – Mura medicee – Via del Molino a Vento 17, Grosseto, centro storico

Apertura delle porte: ore 21.00

Inizio di proiezioni e incontri: ore 21.15

Ingresso riservato ai soci Clan/Kansassiti Aps.

Tessera associativa: 5 euro, sottoscrivibile anche in loco.