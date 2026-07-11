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Castiglione della Pescaia celebra il Bel Canto: concerto finale della “Georg Solti Accademia”

Protagonisti dell'evento sono stati i giovani talenti della lirica internazionale

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). Piazza George Solti, a Castiglione della Pescaia, ha fatto da cornice al concerto finale del corso di Bel Canto 2026 della ‘Georg Solti Accademia’, regalando al pubblico una serata di grande musica e di intensa emozione.

Protagonisti dell’evento sono stati i giovani talenti della lirica internazionale che, al termine del percorso di alta formazione diretto da Jonathan Papp, hanno interpretato alcune delle più celebri arie e dei più emozionanti duetti del repertorio operistico. Un viaggio nel Bel Canto che ha confermato ancora una volta l’eccellenza artistica e didattica di una delle più prestigiose accademie internazionali dedicate alla formazione dei futuri protagonisti della scena lirica mondiale.

«Accogliere ogni anno la Georg Solti Accademia è per Castiglione della Pescaia motivo di grande orgoglio – afferma il sindaco Elena Nappied il concerto finale del Corso di Bel Canto è per il territorio molto di più di un semplice appuntamento musicale, è un vero e proprio dono di riconoscenza per il paese che il grande maestro, insieme alla consorte Lady Valerie, avevano scelto come luogo del cuore. Ventidue anni di eccellenze del canto lirico e della musica strumentale sono un grande successo del quale ringrazio infinitamente il direttore artistico Jonathan Papp, il direttore esecutivo Candice Wood e Roberta Biondi assistente di lingua italiana, che ogni anno ci deliziano con una esibizione straordinaria».

Il concerto rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate castiglionese e testimonia il profondo legame che unisce la Georg Solti Accademia a Castiglione della Pescaia. Da oltre vent’anni, infatti, il Comune ospita la sede estiva dell’Accademia, prestigiosa istituzione internazionale per la formazione di giovani cantanti lirici, artisti provenienti da tutto il mondo destinati in futuro a calcare i più importanti teatri internazionali.

Un rapporto che affonda le proprie radici nella figura del grande direttore d’orchestra Sir Georg Solti, che scelse Castiglione della Pescaia come luogo del cuore dove trascorrere periodi di riposo e vacanze, al quale è intitolata la piazza che ha ospitato il concerto, uno dei luoghi più suggestivi di Castiglione della Pescaia.

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