Messa in sicurezza dell’Aurelia, Alternativa: “Casamenti snobba uno dei maggiori problemi”

Orbetello (Grosseto). “Dal 1964 il progetto di autostrada tirrenica ormai è stato abbandonato da tutti. Troppo costoso e impattante sul territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alternativa, gruppo di opposizione ad Orbetello.

“Le lotte nelle quali siamo stati sempre in prima linea hanno portato alla decisione di adeguamento della SS 1 – continua la nota -. Competenza infine all’Anas. Il passaggio da Sat ad Anas che qualche anno fa pareva imminente si è invece arenato al ministero. Nel frattempo, la criticità è aumentata, e troppo spesso si verificano incidenti gravi, soprattutto nel tratto di Capalbio (ma non solo). La consapevolezza della necessità di un intervento congiunto che stimoli il Ministero da parte di tutti gli Enti locali, insieme alla Camera di Commercio, è ovvia per tutti oramai”.

“Allora parchè il Comune di Orbetello ancora non ha preso posizione? Eppure l’amministrazione provinciale ha invitato tutti i Comuni ad intervenire per cercare di fare massa critica e avviare quell’iter che porterebbe alla soluzione per mettere in sicurezza la nostra malandata Aurelia – termina il comunicato -. Casamenti persevera nell’errore disinteressandosi di uno dei maggiori problemi del territorio che amministra. Ennesimo fallimento di un sindaco che per fortuna è ormai giunto al capolinea della sua esperienza politica”.