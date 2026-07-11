“Songs, l’energia degli ottoni, da Bach ai Beatles”: il 3T Brass Trio in concerto

Massa marittima (Grosseto). Una sfida affascinante e dirompente ridefinisce i confini della musica da camera nel terzo appuntamento della stagione “Classica al Museo” 2026: martedì 14 luglio, alle 21, a Massa Marittima, nel chiostro di Sant’Agostino, si terrà il concerto “Songs, l’energia degli ottoni, da Bach ai Beatles”, una proposta magnetica, attraverso melodie che hanno segnato epoche e immaginari diversi: a cantare sul palco non saranno delle voci umane, bensì la potenza espressiva degli ottoni.

Il concerto

Protagonista dell’evento è il 3T Brass Trio, una formazione d’eccezione composta da Francesco Gibellini alla tromba, Valentino Spaggiari al trombone e Oscar De Caro alla tuba. Il trio si fa interprete di un programma concepito come una vera e propria scarica di pura energia. Il 3T Brass Trio farà dialogare le monumentali architetture barocche di Johann Sebastian Bach e George Frideric Handel con la passionalità del teatro d’opera di Giuseppe Verdi. Il percorso sonoro si spingerà poi oltre i confini della tradizione classica, sfociando nelle calde sonorità del jazz fino a immergersi nell’universo immortale e pop dei Beatles. L’essenza stessa della “canzone”, privata del supporto della parola, si rigenera così in un suono compatto, raffinato e allo stesso tempo muscolare.

“Classica al museo” è promosso dalla Fondazione Museo Santa Cecilia con il patrocinio del Comune di Massa Marittima

Biglietto al costo di 13 euro. E’ possibile telefonare, per prenotare il posto in sala, al numero 339.1707357 oppure scrivere alla mail info@museodegliorgani.it