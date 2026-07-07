Paolo Hendel, “L’orologio cinese di Turandot”, Filminsieme: tutti gli appuntamenti in paese

Capalbio (Grosseto). Sarà una settimana ricca di appuntamenti per Capalbio.

Il programma

Si comincia con il ritorno di Filminsieme, la rassegna cinematografica promossa da #capalbiogiovani che sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, mercoledì 8 luglio alle 21.30, animerà con una proiezione la serata dei residenti e dei turisti. Il programma completo delle proiezioni di luglio e agosto è disponibile al punto di informazioni turistiche in piazza Aldo Moro a Capalbio Scalo.

Sabato 11 luglio, alle 21.30, al Teatro del Leccio ci sarà Paolo Hendel con “Tempi moderni”, il monologo scritto dallo stesso Hendel e da Marco Vicari. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Tempi moderni”

Il monologo si concentra sui giorni d’oggi e in particolar modo sulla sfera privata delle persone, incluse le contraddizioni, debolezze e paure. In un periodo storico in cui, tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, tragedie e fake news, non è raro dunque sentirsi come Charlot, bloccati negli ingranaggi di una catena di montaggio. Non resta dunque che provare a distrarsi con l’ironia ed esorcizzare le negatività con una risata.

Domenica 12 luglio, alle 18.30, a Palazzo Collacchioni sarà presentato “L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio” di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea Firenze, 2026). La presentazione sarà introdotta dai saluti del sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini; Sessa dialogherà con il giornalista Pierandrea Vanni e a seguire ci sarà la performance musicale del maestro Cesare Nobile e del soprano Veronica Visconti. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Da lunedì 13 a domenica 19 luglio, infine, si terrà la sagra del tortello capalbiese al parco Angelo Treggia, a Capalbio Scalo.

Il programma completo della stagione culturale è disponibile sul sito www.fondazionecapalbio.it.